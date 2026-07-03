LUTO
Morre irmã da deputada baiana Olívia Santana
Em razão do ocorrido, parlamentar cancelou compromissos
A irmã da deputada estadual Olívia Santana (PCdoB), Eliana Santana Amaral Estrela, morreu. A informação foi divulgada pela assessoria da parlamentar nesta sexta-feira, 3, por meio de nota publicada nas redes sociais.
Em razão da morte, Olívia, que está em pré-campanha à Câmara dos Deputados, cancelou todos os compromissos públicos previstos para os próximos dias.
“Em razão do falecimento de sua irmã, Olívia Santana comunica o cancelamento de todas as agendas públicas previamente previstas para os próximos dias. Neste momento de profunda dor, a deputada e sua família agradecem as manifestações de carinho, solidariedade e respeito que têm recebido”, escreveu.
No comunicado, a assessoria não informou a causa da morte.
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