Morre Neto Araújo, ex-vocalista da Cavaleiros do Forró, aos 42 anos

Siga o A TARDE no Google

O cantor Neto Araújo, ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró, morreu nesta quinta-feira, 2, aos 42 anos. Até o momento, as circunstâncias da morte não foram oficialmente esclarecidas.

Neto Araújo ficou conhecido nacionalmente por sua trajetória na Cavaleiros do Forró, banda da qual fez parte em dois períodos: entre 2004 e 2005 e, posteriormente, de 2019 a 2021. Durante sua passagem pelo grupo, interpretou sucessos como "Mar de Doçura" e "Não Pegue Esse Avião", músicas que marcaram sua carreira no forró.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após deixar a banda, o cantor seguiu na música e, atualmente, comandava a banda Collo de Menina, que em nota no Instagram lamentou a partida do artista:

"Com profundo pesar, nos despedimos de alguém que marcou para sempre a história da Collo de Menina. Neste momento de imensa tristeza, expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a todos que hoje compartilham dessa dor.

A memória que permanece é a de um artista apaixonado pela música, de um companheiro querido e de alguém que deixou sua marca através do talento, do sorriso e da alegria que levava por onde passava. Sua história seguirá viva na Collo de Menina e no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

Que Deus conforte o coração de todos neste momento de imensa saudade".

A morte de Neto Araújo repercutiu entre fãs e artistas do gênero, que lamentaram a perda de um dos nomes do forró. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.