Mulher morre após ataque brutal de jacaré na Flórida

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Um caso chocante integrou os frequentadores de uma trilha próxima à Barr Street, na Flórida, nos Estados Unidos. Isso porque uma mulher de 31 anos, identificada como Brittany Clark, morreu após ser atacada por um jacaré de quase 4 metros.

Após o acidente, ela foi socorrida e levada à pressas para um hospital, no último domingo, 26, mas não resistiu aos ferimentos. A área de lazer foi fechada pelas autoridades devido ao caso.

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Vítima foi identificada como Brittany Clark, de 31 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

"Giro da morte": entenda o acidente que matou Brittany Clark

Tudo aconteceu quando a jovem e o namorado, Chance Alisson, nadavam em um trecho do parque. Na ocasião, o jacaré agarrou a mulher pelo braço, imobilizou, resultando no afogamento. A técnica, de acordo com o jornal O Globo, é chamada de "giro da morte".

Um relatório disponibilizado pelo hospital mostra que o namorado da mulher tentou fazer o animal soltá-la, mas ambos acabaram sendo arrastados para dentro do rio. Em determinado momento, o namorado conseguiu libertar um dos braços da vítima, mas o jacaré voltou a agarrá-la.

Quando o animal finalmente a soltou, Chance conseguiu levá-la até a margem e iniciou manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), enquanto o serviço de emergência 911 era acionado.

Jacaré é capturado após o ataque

Em entrevista à emissora FOX 35, o porta-voz da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórica (FWC), Chad Weber, comunicou que dois jacarés foram capturados após o ataque.

O animal foi capturado após o caso - Foto: Ilustrativa | Freepik

Na oportunidade, Weber ainda comentou sobre a situação, segundo ele, o casal interrompeu a trilha para entrar na água.