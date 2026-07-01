FATAL
Mulher morre após ataque brutal de jacaré na Flórida
Jovem de 31 anos foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos
Um caso chocante integrou os frequentadores de uma trilha próxima à Barr Street, na Flórida, nos Estados Unidos. Isso porque uma mulher de 31 anos, identificada como Brittany Clark, morreu após ser atacada por um jacaré de quase 4 metros.
Após o acidente, ela foi socorrida e levada à pressas para um hospital, no último domingo, 26, mas não resistiu aos ferimentos. A área de lazer foi fechada pelas autoridades devido ao caso.
"Giro da morte": entenda o acidente que matou Brittany Clark
Tudo aconteceu quando a jovem e o namorado, Chance Alisson, nadavam em um trecho do parque. Na ocasião, o jacaré agarrou a mulher pelo braço, imobilizou, resultando no afogamento. A técnica, de acordo com o jornal O Globo, é chamada de "giro da morte".
Um relatório disponibilizado pelo hospital mostra que o namorado da mulher tentou fazer o animal soltá-la, mas ambos acabaram sendo arrastados para dentro do rio. Em determinado momento, o namorado conseguiu libertar um dos braços da vítima, mas o jacaré voltou a agarrá-la.
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Quando o animal finalmente a soltou, Chance conseguiu levá-la até a margem e iniciou manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), enquanto o serviço de emergência 911 era acionado.
Jacaré é capturado após o ataque
Em entrevista à emissora FOX 35, o porta-voz da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórica (FWC), Chad Weber, comunicou que dois jacarés foram capturados após o ataque.
Na oportunidade, Weber ainda comentou sobre a situação, segundo ele, o casal interrompeu a trilha para entrar na água.
Ela foi mordida nos dois braços. Foi o namorado quem ligou. Ele tentou retirá-la da boca do jacaré, mas ela acabou morrendo devido aos ferimentos no caminho para o hospital.