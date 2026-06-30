Ator de Harry Potter e Indiana Jones morre aos 82 anos

Siga o A TARDE no Google

O ator Michael Byrne, conhecido por participações em franquias como Harry Potter, Indiana Jones e Coração Valente, morreu aos 82 anos. A informação foi confirmada pelo jornal britânico The Guardian, que não divulgou a causa da morte.

Ao longo de mais de quatro décadas de carreira, Byrne ficou conhecido por interpretar personagens marcantes no cinema e na televisão, especialmente vilões que dividiram cena com alguns dos maiores nomes de Hollywood.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Carreira ganhou força após passagem pelo teatro

Nascido em Londres, em novembro de 1943, Michael Byrne iniciou sua trajetória artística nos palcos. Ele integrou montagens da National Theatre Company, fundada por Laurence Olivier, e atuou ao lado de nomes como Maggie Smith e Robert Stephens.

A partir da década de 1970, passou a construir uma carreira sólida no cinema com participações em produções como Henrique VIII e Suas Seis Esposas (1972), As Filhas de Drácula (1974), A Profecia (1976), A Águia Pousou (1976), Uma Ponte Longe Demais (1977) e O Comando 10 de Navarrone (1978).

Vilões marcaram trajetória em grandes sucessos

Depois de atuar em filmes como Enquanto Existir Esperança (1984), Amor e Vingança (1985) e Buster - Procura-se um Ladrão (1988), Byrne chamou a atenção de Hollywood e foi escalado para viver o oficial nazista Vogel em Indiana Jones e a Última Cruzada (1989).

O personagem se tornou um dos principais adversários de Indiana Jones e protagonizou uma das mortes mais lembradas do longa ao despencar de um abismo junto com seu tanque.

Anos depois, o ator voltou a interpretar um antagonista em Coração Valente (1995), vivendo o nacionalista Smythe, um dos principais rivais de William Wallace durante a luta pela independência da Escócia.

A sequência de papéis como vilão ainda incluiu produções como O Santo (1997) e Prova de Vida (2000).

Participação em Harry Potter

Em Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 1 (2010), Michael Byrne interpretou a versão mais velha do bruxo das trevas Gerardo Grindelwald, personagem fundamental para o passado de Voldemort e Alvo Dumbledore.

Posteriormente, Grindelwald seria vivido por Johnny Depp e Mads Mikkelsen na franquia derivada Animais Fantásticos.

Legado no cinema

A filmografia de Byrne também reúne títulos como O Aprendiz (1998), Mauá - O Imperador e o Rei (1999), produção brasileira estrelada por Paulo Betti, A Reconquista (2000), A Vingança do Mosqueteiro (2001), A Soma de Todos os Medos (2002), Gangues de Nova York (2002), Uma Vida Sem Limites (2004), O Quarteto (2012), Diana (2013) e Mortdecai: A Arte da Trapaça (2014).

Michael Byrne deixa dois filhos, fruto de seu relacionamento com a atriz Carole Nimmons, além de quatro netos.