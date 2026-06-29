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LUTO

Morre aos 56 anos o pai da campeã olímpica Rebeca Andrade

Família confirmou a morte de Ricardo Andrade, pai da maior medalhista olímpica do Brasil

Redação
Por Redação
Ricardo Andrade, pai de Rebeca Andrade, morreu aos 56 anos
Ricardo Andrade, pai de Rebeca Andrade, morreu aos 56 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais e Youtube

A ginasta Rebeca Andrade vive um momento de luto. Ricardo Andrade, pai da maior medalhista olímpica da história do Brasil, morreu neste domingo, 28. A informação foi divulgada inicialmente por Elisama Andrade, irmã da atleta, por meio das redes sociais.

Ao anunciar a morte do pai, Elisama publicou uma foto em preto e branco acompanhada de uma mensagem de despedida. "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Descansa em paz, pai", escreveu.

A morte de Ricardo Andrade também foi confirmada pela assessoria de Rebeca Andrade à revista Quem. Segundo a equipe da ginasta, a atleta deverá manter discrição neste momento de luto e não deve se pronunciar publicamente.

Relação com o pai


Conhecida por preservar a vida pessoal, Rebeca falou poucas vezes sobre a relação com o pai ao longo da carreira. Um dos raros relatos aconteceu durante participação no programa Faustão na Band, em 2024, quando relembrou o carinho que sempre manteve por Ricardo, apesar da distância durante parte de sua infância.

"O meu pai é meu pai e nunca vai deixar de ser meu pai. Eu amo muito ele, tenho um carinho enorme e lembranças muito boas. Meu pai não acompanhou tanto essa parte do esporte porque ele não estava tão próximo. É por isso que eu falo mais da minha mãe e dos meus irmãos. Eles acompanharam mais o meu começo", afirmou Rebeca Andrade na ocasião.

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Na mesma entrevista, a medalhista olímpica também refletiu sobre as dificuldades vividas pela família e destacou a forma como conseguiu construir sua trajetória apesar dos desafios.

"Eu agradeço muito pelos pais que eu tenho. Mesmo com as dificuldades que tivemos, com a questão deles, ficando distantes. Mas faz parte. Eu sou uma pessoa feliz, saudável, resolvida, com muita gente que me ama. É o que desejo para as pessoas também", disse a atleta.

Durante a infância de Rebeca, ela e os irmãos foram criados principalmente pela mãe, Dona Rosa, enquanto a relação com o pai foi marcada pelo afastamento.

Orgulho da trajetória da filha


Ricardo Andrade também participou da edição do programa em 2024 e reconheceu que Dona Rosa foi a principal responsável pela criação dos filhos. Mesmo distante da rotina esportiva da ginasta, fez questão de demonstrar o orgulho pela carreira construída por Rebeca.

"O que eu posso dizer sobre a Rebeca é que não sou só o pai dela, mas também fã número um. Lembro dela quando pequena, quando começou na ginástica. Ela se dedicou muito e quebrou muitas barreiras. E agora ajuda muito essas meninas aqui do Vila Fátima (bairro onde morou) a ver que também podem, como a Rebeca, vencer", declarou Ricardo Andrade, pai de Rebeca.

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