Morre aos 56 anos o pai da campeã olímpica Rebeca Andrade

A ginasta Rebeca Andrade vive um momento de luto. Ricardo Andrade, pai da maior medalhista olímpica da história do Brasil, morreu neste domingo, 28. A informação foi divulgada inicialmente por Elisama Andrade, irmã da atleta, por meio das redes sociais.



Ao anunciar a morte do pai, Elisama publicou uma foto em preto e branco acompanhada de uma mensagem de despedida. "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Descansa em paz, pai", escreveu.



A morte de Ricardo Andrade também foi confirmada pela assessoria de Rebeca Andrade à revista Quem. Segundo a equipe da ginasta, a atleta deverá manter discrição neste momento de luto e não deve se pronunciar publicamente.





Relação com o pai



Conhecida por preservar a vida pessoal, Rebeca falou poucas vezes sobre a relação com o pai ao longo da carreira. Um dos raros relatos aconteceu durante participação no programa Faustão na Band, em 2024, quando relembrou o carinho que sempre manteve por Ricardo, apesar da distância durante parte de sua infância.



"O meu pai é meu pai e nunca vai deixar de ser meu pai. Eu amo muito ele, tenho um carinho enorme e lembranças muito boas. Meu pai não acompanhou tanto essa parte do esporte porque ele não estava tão próximo. É por isso que eu falo mais da minha mãe e dos meus irmãos. Eles acompanharam mais o meu começo", afirmou Rebeca Andrade na ocasião.





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Na mesma entrevista, a medalhista olímpica também refletiu sobre as dificuldades vividas pela família e destacou a forma como conseguiu construir sua trajetória apesar dos desafios.



"Eu agradeço muito pelos pais que eu tenho. Mesmo com as dificuldades que tivemos, com a questão deles, ficando distantes. Mas faz parte. Eu sou uma pessoa feliz, saudável, resolvida, com muita gente que me ama. É o que desejo para as pessoas também", disse a atleta.



Durante a infância de Rebeca, ela e os irmãos foram criados principalmente pela mãe, Dona Rosa, enquanto a relação com o pai foi marcada pelo afastamento.





Orgulho da trajetória da filha



Ricardo Andrade também participou da edição do programa em 2024 e reconheceu que Dona Rosa foi a principal responsável pela criação dos filhos. Mesmo distante da rotina esportiva da ginasta, fez questão de demonstrar o orgulho pela carreira construída por Rebeca.



"O que eu posso dizer sobre a Rebeca é que não sou só o pai dela, mas também fã número um. Lembro dela quando pequena, quando começou na ginástica. Ela se dedicou muito e quebrou muitas barreiras. E agora ajuda muito essas meninas aqui do Vila Fátima (bairro onde morou) a ver que também podem, como a Rebeca, vencer", declarou Ricardo Andrade, pai de Rebeca.