Morro de São Paulo adia aumento de R$ 90 para taxa de entrada

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Quem pretende visitar Morro de São Paulo ainda terá algumas semanas antes de pagar mais caro pela Tarifa por Uso do Patrimônio do Arquipélago (TUPA). Segundo informações apuradas pelo portal A Tarde, a Prefeitura de Cairu adiou a entrada em vigor do reajuste que elevará a taxa de R$ 70 para R$ 90 por visitante. O novo valor passará a ser cobrado a partir de 1º de agosto de 2026 em Morro de São Paulo e em 20 de dezembro de 2026 em Boipeba.

Obras motivaram adiamento

Segundo a Prefeitura de Cairu, a alteração nos prazos está diretamente ligada à conclusão de obras de infraestrutura turística que estão em andamento nos dois destinos.

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Em Morro de São Paulo, o município implanta uma nova estrutura de controle de acesso de visitantes. O equipamento deve organizar a entrada de turistas na ilha e dar suporte ao sistema de arrecadação e fiscalização da tarifa, motivo pelo qual o reajuste foi adiado para agosto.

Já em Boipeba, a prefeitura constrói um novo receptivo turístico para receber visitantes que chegam ao distrito. A entrega da estrutura está prevista para o final deste ano e, por isso, a cobrança da tarifa só entrará em vigor em 20 de dezembro.

De acordo com a gestão municipal, a conclusão das duas intervenções é considerada fundamental para a implementação dos novos valores.

Quanto custará a TUPA após o reajuste?



Atualmente, a Tarifa por Uso do Patrimônio do Arquipélago (TUPA) custa R$ 70 para visitantes que desembarcam em Morro de São Paulo. Com a mudança definida pela Prefeitura de Cairu, o valor passará para R$ 90 a partir de 1º de agosto de 2026.

Em Boipeba, a cobrança será de R$ 50 por pessoa e começará a valer em 20 de dezembro de 2026.

TUPA financia serviços e preservação ambiental

A TUPA é considerada a principal fonte de recursos para custear ações ligadas à infraestrutura turística e à preservação ambiental do arquipélago de Cairu.

Dados da prestação de contas divulgada pela prefeitura apontam que os recursos arrecadados financiaram cerca de R$ 1,3 milhão em serviços e investimentos durante maio deste ano.

Entre as despesas custeadas pela tarifa estão a coleta e destinação de resíduos sólidos, ações de recuperação ambiental, apoio ao cooperativismo, investimentos no Fundo Municipal de Turismo e iniciativas de divulgação do turismo sustentável.

O relatório também mostra que 13 mil visitantes estiveram no arquipélago durante maio de 2026.

No período, a arrecadação da TUPA chegou a R$ 838,4 mil, valor utilizado para financiar parte da estrutura necessária para atender o fluxo turístico em destinos como Morro de São Paulo e Boipeba.