Conheça as 5 cidades mais frias do Nordeste brasileiro

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O Nordeste é conhecido pela predominância do clima quente. Entretanto, a região possui algumas das cidades com as temperaturas mais baixas do Nordeste brasileiro, desmistificando a ideia de que o local é marcado apenas pelo calor.

Presente nos estados da Bahia e de Pernambuco, os municípios registram temperaturas baixas devido às suas elevadas altitudes, chegando a atingir marcas próximas de 4°C.



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Essas localidades atraem turistas por suas neblinas constantes e arquitetura histórica. Além do aspecto climático, as cidades possuem potencial turístico e cultural, que promovem festivais e oferecem infraestrutura aconchegante. Confira as 5 cidades mais frias da região!

As 5 cidades mais frias do Nordeste

Piatã (BA): é considerada a cidade mais fria da região por ser a mais alta, situada a 1.200 metros de altitude na Chapada Diamantina. Durante frentes frias no outono e inverno, as temperaturas podem cair para até 4 graus.

Triunfo (PE): situada a 1.100 metros de altitude, é o ponto mais alto de Pernambuco. Costuma registrar 10 graus durante o inverno, com uma sensação térmica que pode ser ainda menor.

Vitória da Conquista (BA): conhecida como a "Suíça baiana", está a 923 metros de altitude. No inverno, a temperatura chega a cerca de 10 graus, podendo ser ainda mais baixa dependendo da época.

Gravatá (PE): localizada no Agreste, destaca-se pelo clima ameno e atinge 10 graus com facilidade, principalmente durante as madrugadas. Atualmente, é o principal destino de frio para os pernambucanos.