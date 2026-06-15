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Conheça as 5 cidades mais frias do Nordeste brasileiro

Destinos desafiam a predominância do clima quente na região

Agatha Victoria Reis
Por
Cidades frias do Nordeste SALVADOR Inverno permanece rigoroso na capital baiana, com uma forte onda de frio e muita chuva. Na foto: vista do mar de Ondina com o tempo completamente fechado. Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde Data: 05/07/2021
Cidades frias do Nordeste SALVADOR Inverno permanece rigoroso na capital baiana, com uma forte onda de frio e muita chuva. Na foto: vista do mar de Ondina com o tempo completamente fechado. Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde Data: 05/07/2021 - Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

O Nordeste é conhecido pela predominância do clima quente. Entretanto, a região possui algumas das cidades com as temperaturas mais baixas do Nordeste brasileiro, desmistificando a ideia de que o local é marcado apenas pelo calor.

Presente nos estados da Bahia e de Pernambuco, os municípios registram temperaturas baixas devido às suas elevadas altitudes, chegando a atingir marcas próximas de 4°C.

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Essas localidades atraem turistas por suas neblinas constantes e arquitetura histórica. Além do aspecto climático, as cidades possuem potencial turístico e cultural, que promovem festivais e oferecem infraestrutura aconchegante. Confira as 5 cidades mais frias da região!

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As 5 cidades mais frias do Nordeste

  • Piatã (BA): é considerada a cidade mais fria da região por ser a mais alta, situada a 1.200 metros de altitude na Chapada Diamantina. Durante frentes frias no outono e inverno, as temperaturas podem cair para até 4 graus.
  • Triunfo (PE): situada a 1.100 metros de altitude, é o ponto mais alto de Pernambuco. Costuma registrar 10 graus durante o inverno, com uma sensação térmica que pode ser ainda menor.
  • Vitória da Conquista (BA): conhecida como a "Suíça baiana", está a 923 metros de altitude. No inverno, a temperatura chega a cerca de 10 graus, podendo ser ainda mais baixa dependendo da época.
  • Gravatá (PE): localizada no Agreste, destaca-se pelo clima ameno e atinge 10 graus com facilidade, principalmente durante as madrugadas. Atualmente, é o principal destino de frio para os pernambucanos.
  • Morro do Chapéu (BA): Localizada a mais de mil metros de altitude, também na Chapada Diamantina, é a segunda cidade mais fria do Nordeste. Possui uma média de 10 graus no inverno, mas já registrou o recorde de 7,2 graus.
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Nordeste Turismo

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