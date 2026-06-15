Salvador registra aumento no fluxo de turistas e impulsiona economia

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Considerada um dos principais destinos turísticos do Brasil, Salvador mantém sua trajetória dentro do turismo e da cultura em 2026. Entre aumento da ocupação hoteleira, fluxo de visitantes e visitação aos equipamentos culturais, a capital baiana reforça um período favorável.

Segundo levantamento do Observatório do Turismo de Salvador, a ocupação hoteleira alcançou 62,24% em maio, resultado 3,9% em comparação ao registrado no mesmo mês de 2025.

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Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, Alexandre Reis, os resultados revelam o fortalecimento do turismo e da cultura da cidade.

“Os números de maio confirmam que Salvador vive um momento muito positivo. Esse crescimento não acontece por acaso. É resultado de um trabalho planejado de posicionamento da cidade nos mercados nacional e internacional, da ampliação do calendário de eventos, dos investimentos em infraestrutura turística e cultural e da valorização da nossa identidade”, afirmou.

Turismo nos equipamentos de Salvador

Além da hotelaria, houve crescimento no fluxo turístico. Durante o mês de maio, cerca de 762,4 mil visitantes passaram pela capital baiana. O movimento refletiu diretamente na economia local, que registrou crescimento aproximado de 3,9% no turismo.

Nos equipamentos culturais, os resultados reforçam o interesse crescente dos turistas. Na Casa do Carnaval da Bahia, no Pelourinho, foram registrados 5.112 visitantes; já na Cidade da Música da Bahia, no Comércio, foram contabilizados 4.699 visitantes.

Também no Comércio, a Casa das Histórias de Salvador recebeu 4.520 visitantes e registrou 13% de crescimento em relação ao ano anterior. No espaço do Memorial 2 de Julho, no Largo da Lapinha, foi registrado um alcance de 30% no número de visitantes, chegando a 565 pessoas atendidas no mês.