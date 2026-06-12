Conheça destino famoso eleito o mais acolhedor do Nordeste

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Localizada no litoral oeste do Ceará, a Praia de Flecheiras, no município de Trairi, tornou-se um dos destinos mais procurados da região. O local é conhecido por combinar tranquilidade, paisagens preservadas e está entre os destinos mais acolhedores do Nordeste.

O destino recebeu o título em 2024, pelo prêmio Traveller Review Awards. Além de descanso, a praia é ideal para turistas que buscam experimentar novos esportes como kitesurf e windsurf, pelas boas condições de banho e de navegação.

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Outro destaque da região surge durante a maré baixa, quando se formam piscinas naturais de águas rasas e mornas, consideradas um dos principais atrativos do destino.

O que fazer em Flecheiras?

Entre as piscinas naturais e os esportes, o local reúne opções de lazer para os turistas que buscam a região. Em destaque, estão:

Piscinas naturais: poças de água surgem na maré baixa, ideais para banho tranquilo.

Duna do Pôr do Sol: ponto alto de areia com vista para o mar, procurado no fim de tarde.

Praia de Mundaú: vizinha em Trairi, numa península de lagoas, dunas e foz de rio, ótima para passeios de barco.

Praia de Guajiru: próxima de flecheiras, o local possui mar calmo e bastante vento, outro reduto do kitesurf.