Paraísos turísticos na Bahia vão cobrar mais caro para acesso ainda em 2026

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Quem pretende visitar alguns dos destinos mais famosos da Bahia precisará preparar o bolso. Porto Seguro e Morro de São Paulo terão cobranças voltadas à preservação ambiental e ao custeio da infraestrutura turística, com valores que podem chegar a R$ 90 ainda em 2026.

As medidas atingem visitantes de formas diferentes, mas têm em comum o objetivo de arrecadar recursos para manutenção dos locais e minimizar os impactos causados pelo grande fluxo de turistas.

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Porto Seguro adia início de taxa para veículos

A Prefeitura de Porto Seguro decidiu adiar para agosto o início da cobrança da Taxa de Preservação Ambiental (TPA) para veículos com placas de fora do município.

A medida estava prevista para começar em junho, mas a administração municipal informou que o sistema ainda passará por ajustes antes da entrada em vigor da nova regulamentação.

Segundo a prefeitura de Porto Seguro, o decreto que irá regulamentar a cobrança ainda não foi publicado. Até lá, o município pretende realizar campanhas educativas para orientar moradores e visitantes sobre as novas regras, além de concluir adaptações no sistema responsável pelo monitoramento e arrecadação.

Isenções foram ampliadas

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Guto Jones, um dos principais motivos para o adiamento foi a ampliação das isenções para moradores das cidades que integram a 8ª Região Administrativa da Bahia.

Passarão a ter direito à isenção moradores de:

Belmonte

Santa Cruz

Cabrália

Itapebi

Itagimirim

Eunápolis

Guaratinga

Itabela

Segundo a gestão municipal, o sistema precisará ser atualizado para contemplar as novas regras.

Como funcionará a cobrança em Porto Seguro

A taxa será aplicada automaticamente por meio de câmeras instaladas nos acessos ao município. O sistema fará o reconhecimento das placas e registrará o período de permanência dos veículos na cidade.

O pagamento poderá ser realizado antes da viagem, durante a estadia ou após o retorno ao município de origem, por meio do portal da prefeitura. Futuramente, também devem ser disponibilizados totens e pontos físicos de atendimento.

A cobrança será aplicada a veículos que permanecerem por mais de seis horas em Porto Seguro e ficará limitada a um período máximo de dez dias consecutivos.

Porto Seguro, Bahia - Foto: Unsplash

Os valores previstos são:



Motocicletas: R$ 3 por dia;

R$ 3 por dia; Carros de passeio: R$ 9,90 por dia;

R$ 9,90 por dia; Vans e caminhonetes: R$ 12,90 por dia;

R$ 12,90 por dia; Veículos de excursão: R$ 30 por dia;

R$ 30 por dia; Micro-ônibus, caminhões e motorhomes: R$ 45 por dia;

R$ 45 por dia; Ônibus: R$ 70 por dia;

R$ 70 por dia; Carretas de três eixos e cegonhas: R$ 90 por dia.

Morro de São Paulo terá novo aumento

Em Morro de São Paulo, a cobrança já existe e também ficará mais cara.

A Tarifa por Uso do Patrimônio do Arquipélago (TUPA), destinada à preservação ambiental e à manutenção da infraestrutura turística da região, passará por um novo reajuste em 2026.

Segundo a Prefeitura de Cairu, a taxa foi reajustada para R$ 70 em dezembro de 2025 e chegará a R$ 90 por visitante a partir de 1º de agosto de 2026.

Antes disso, o último aumento havia ocorrido em janeiro de 2024, quando o valor foi fixado em R$ 50.

Morro de São Paulo-BA - Foto: Divulgação

Como a TUPA é cobrada

O pagamento da TUPA pode ser feito no desembarque em Morro de São Paulo ou antecipadamente pela internet, por meio da plataforma digital disponibilizada pela administração municipal.

A tarifa é cobrada apenas uma vez e tem validade de 30 dias.

Atualmente, apenas crianças com até cinco anos de idade possuem isenção da cobrança.

Recursos são destinados à preservação

A arrecadação da TUPA é utilizada na conservação de equipamentos públicos, monumentos históricos, terminais hidroviários, áreas de preservação ambiental e patrimônios naturais do arquipélago.

Entre os locais contemplados estão a Fortaleza de Tapirandu, a Fonte Grande, o Farol de Morro de São Paulo, além de praias, rios, manguezais e áreas protegidas da APA Tinharé-Boipeba.

Criada pela Lei Complementar nº 515, de 2017, a tarifa substituiu a antiga Taxa de Preservação Ambiental (TPA), que havia sido questionada judicialmente anos antes.

Com as novas regras e reajustes previstos, turistas que escolherem alguns dos destinos mais procurados da Bahia já precisarão considerar as cobranças extras no planejamento da viagem.