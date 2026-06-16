BAHIA
Paraísos turísticos na Bahia vão cobrar mais caro para acesso ainda em 2026
Dois dos destinos mais procurados da Bahia terão cobranças mais altas para visitantes
Quem pretende visitar alguns dos destinos mais famosos da Bahia precisará preparar o bolso. Porto Seguro e Morro de São Paulo terão cobranças voltadas à preservação ambiental e ao custeio da infraestrutura turística, com valores que podem chegar a R$ 90 ainda em 2026.
As medidas atingem visitantes de formas diferentes, mas têm em comum o objetivo de arrecadar recursos para manutenção dos locais e minimizar os impactos causados pelo grande fluxo de turistas.
Porto Seguro adia início de taxa para veículos
A Prefeitura de Porto Seguro decidiu adiar para agosto o início da cobrança da Taxa de Preservação Ambiental (TPA) para veículos com placas de fora do município.
A medida estava prevista para começar em junho, mas a administração municipal informou que o sistema ainda passará por ajustes antes da entrada em vigor da nova regulamentação.
Segundo a prefeitura de Porto Seguro, o decreto que irá regulamentar a cobrança ainda não foi publicado. Até lá, o município pretende realizar campanhas educativas para orientar moradores e visitantes sobre as novas regras, além de concluir adaptações no sistema responsável pelo monitoramento e arrecadação.
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Isenções foram ampliadas
De acordo com o secretário municipal de Turismo, Guto Jones, um dos principais motivos para o adiamento foi a ampliação das isenções para moradores das cidades que integram a 8ª Região Administrativa da Bahia.
Passarão a ter direito à isenção moradores de:
- Belmonte
- Santa Cruz
- Cabrália
- Itapebi
- Itagimirim
- Eunápolis
- Guaratinga
- Itabela
Segundo a gestão municipal, o sistema precisará ser atualizado para contemplar as novas regras.
Como funcionará a cobrança em Porto Seguro
A taxa será aplicada automaticamente por meio de câmeras instaladas nos acessos ao município. O sistema fará o reconhecimento das placas e registrará o período de permanência dos veículos na cidade.
O pagamento poderá ser realizado antes da viagem, durante a estadia ou após o retorno ao município de origem, por meio do portal da prefeitura. Futuramente, também devem ser disponibilizados totens e pontos físicos de atendimento.
A cobrança será aplicada a veículos que permanecerem por mais de seis horas em Porto Seguro e ficará limitada a um período máximo de dez dias consecutivos.
Os valores previstos são:
- Motocicletas: R$ 3 por dia;
- Carros de passeio: R$ 9,90 por dia;
- Vans e caminhonetes: R$ 12,90 por dia;
- Veículos de excursão: R$ 30 por dia;
- Micro-ônibus, caminhões e motorhomes: R$ 45 por dia;
- Ônibus: R$ 70 por dia;
- Carretas de três eixos e cegonhas: R$ 90 por dia.
Morro de São Paulo terá novo aumento
Em Morro de São Paulo, a cobrança já existe e também ficará mais cara.
A Tarifa por Uso do Patrimônio do Arquipélago (TUPA), destinada à preservação ambiental e à manutenção da infraestrutura turística da região, passará por um novo reajuste em 2026.
Segundo a Prefeitura de Cairu, a taxa foi reajustada para R$ 70 em dezembro de 2025 e chegará a R$ 90 por visitante a partir de 1º de agosto de 2026.
Antes disso, o último aumento havia ocorrido em janeiro de 2024, quando o valor foi fixado em R$ 50.
Como a TUPA é cobrada
O pagamento da TUPA pode ser feito no desembarque em Morro de São Paulo ou antecipadamente pela internet, por meio da plataforma digital disponibilizada pela administração municipal.
A tarifa é cobrada apenas uma vez e tem validade de 30 dias.
Atualmente, apenas crianças com até cinco anos de idade possuem isenção da cobrança.
Recursos são destinados à preservação
A arrecadação da TUPA é utilizada na conservação de equipamentos públicos, monumentos históricos, terminais hidroviários, áreas de preservação ambiental e patrimônios naturais do arquipélago.
Entre os locais contemplados estão a Fortaleza de Tapirandu, a Fonte Grande, o Farol de Morro de São Paulo, além de praias, rios, manguezais e áreas protegidas da APA Tinharé-Boipeba.
Criada pela Lei Complementar nº 515, de 2017, a tarifa substituiu a antiga Taxa de Preservação Ambiental (TPA), que havia sido questionada judicialmente anos antes.
Com as novas regras e reajustes previstos, turistas que escolherem alguns dos destinos mais procurados da Bahia já precisarão considerar as cobranças extras no planejamento da viagem.
Qual é o valor da Taxa de Preservação Ambiental em Porto Seguro?
A Taxa de Preservação Ambiental (TPA) em Porto Seguro varia de acordo com o tipo de veículo, começando em R$ 3 por dias para motocicletas até R$ 90 por dia para carretas de três eixos.
Quando começa a cobrança da TPA em Porto Seguro?
A cobrança da TPA em Porto Seguro foi adiada para agosto de 2023. A prefeitura está realizando ajustes no sistema antes de sua implementação.
Como será realizada a cobrança da Taxa em Porto Seguro?
A cobrança será feita automaticamente por câmeras que reconhecem as placas dos veículos, com a possibilidade de pagamento antes, durante ou após a estadia.
Qual será o novo valor da Tarifa por Uso do Patrimônio do Arquipélago (TUPA) em Morro de São Paulo?
A TUPA passará de R$ 70 para R$ 90 a partir de 1º de julho de 2026, sendo cobrada apenas uma vez e com validade de 30 dias.
Como posso pagar a TUPA em Morro de São Paulo?
A TUPA pode ser paga no desembarque ou online, através da plataforma digital disponibilizada pela prefeitura, facilitando o acesso para os visitantes.