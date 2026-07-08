Lula defende fim da escala 6x1 enquanto PEC segue travada no Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender o fim da escala de trabalho 6x1em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, 8. A manifestação ocorre enquanto a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que prevê a mudança no regime trabalhista segue travada no Senado Federal e aguarda apreciação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Na publicação desta quarta, Lula afirmou que a matéria irá dar mais “qualidade de vida e dignidade” aos trabalhadores. O petista também defendeu que a possível diminuição na carga horária, de 44 para 40 horas semanais, irá beneficiar cerca de 38 milhões de brasileiros.

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“A proposta para acabar com a escala 6x1 foi desenhada para garantir mais qualidade de vida e dignidade a quem trabalha. O projeto reduz a jornada de 44 para 40 horas semanais e assegura dois dias de descanso por semana, sem que isso mexa no bolso do trabalhador. Essa mudança histórica pode beneficiar diretamente 37 milhões de brasileiros. Mais do que reduzir horas no relógio, o objetivo é devolver o direito ao descanso, à saúde, aos estudos e ao convívio com a família”, escreveu Lula.

Confira a publicação:

Ministro faz cobrança

Em entrevista exclusiva ao portal A Tarde na semana passada, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), cobrou celeridade por parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para as discussões em torno do fim da escala 6x1.

Na oportunidade, ele foi questionado sobre as notícias recentes de que Alcolumbre estaria aguardando um encontro com Lula para tratar do assunto. Em resposta, Luiz Marinho afirmou 'estranhar' a postura do chefe do Congresso Nacional.

"O presidente Lula está com uma agenda intensa nesses últimos dias, fazendo entregas. Não sei precisar quando é que esse encontro deve ocorrer, mas eu acho estranho que o Alcolumbre aguarde uma conversa com o presidente Lula para fazer o trabalho dele, que é dar seguimento a essa matéria mencionada", iniciou Marinho.

Alcolumbre prega cautela

Após euforia com a aprovação da PEC na Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pregou cautela para a apreciação do fim da escala 6x1. Em discurso na Casa Alta, o senador afirmou que o tema exige diálogo e deve ser discutido sem pressa.

Vale lembrar que Alcolumbre e Lula viveram dias de tensão, após uma série de atritos entre os chefe do Planalto e do Congresso Nacional. O resultado da 'guerra fria' entre as duas lideranças resultou em derrotas significativas para o governo, como a rejeição do nome de Jorge Messias, ministro da Advocacia-Geral da Presidência (AGU), para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Cenário delicado

Nos bastidores, interlocutores do Palácio do Planalto afirmaram em A TARDE que enxergam com apreensão a situação da pauta, que deve ser um dos pilares da campanha de reeleição de Lula, dentro do Senado.

Um dos nomes consultados nos últimos dias, sob anonimato, pontuou que o cenário é "bastante delicado".