Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Fim da escala 6x1: domésticos e 16 categorias terão regras próprias

A principal questão é o repouso semanal remunerado, que será ampliado de um para dois dias

Luiza Nascimento
Por
Plenário do Senado
Plenário do Senado - Foto: Roque de Sá/Agência Senado

Domésticos, telemarketing, vigilantes e inúmeras categorias precisarão de regras próprias, caso a proposta de emenda à Constituição (PEC) que põe fim à jornada de trabalho na escala 6x1 seja aprovada pelo Congresso Nacional.

O Ministério do Trabalho mapeou 17 atividades profissionais que precisarão de diretrizes específicas, pois contêm legislações especiais e questões previstas na CLT.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A principal questão é o repouso semanal remunerado, que segundo previsão do texto, será ampliado de um dia para dois, sendo um deles preferencialmente aos domingos.

Leia Também:

ELEIÇÕES

“Vai calar a boca de quem não acreditava”, diz Wagner sobre ponte Salvador-Itaparica
“Vai calar a boca de quem não acreditava”, diz Wagner sobre ponte Salvador-Itaparica imagem

ELEIÇÕES 2026

PL diz que Michelle Bolsonaro não quer apoiar campanha de Flávio
PL diz que Michelle Bolsonaro não quer apoiar campanha de Flávio imagem

RETORNO A PAPUDINHA?

Bolsonaro abre mão de arma e tenta evitar revogação da domiciliar
Bolsonaro abre mão de arma e tenta evitar revogação da domiciliar imagem

Veja categorias que precisarão de regras específicas:

  • Radialista
  • Atleta
  • Mãe social (que atuam em casas de acolhimento)
  • Comerciário
  • Doméstico
  • Aeronauta
  • Vigilante
  • Trabalhador avulso
  • Trabalhador rural
  • Trabalhador em turnos de revezamento
  • Jornadas previstas na CLT
  • Telefonia e telemarketing
  • Trabalhador de mina de subsolo
  • Motoristas
  • Jornalista
  • Trabalho da mulher (descanso aos domingos)
  • Menores de 18 anos (veto à prorrogação da jornada)
  • Quem trabalha na escala 12 x 36

No caso de algumas ocupações, como empregados domésticos, o governo estuda possibilidades. Uma delas é a adequação da nova jornada, com descanso e cálculo de horas extras, via instrução normativa, que não demanda aval do Congresso.

Atualmente, esses trabalhadores têm carga horária de 44 horas semanais e folga de 24 horas consecutivas.

Há ainda as categorias com jornada de 12x36, geralmente aplicada aos profissionais da área da saúde. Nesses casos, considerando a carga horária mensal, a jornada somará 42 horas por semana, o que vai ultrapassar a carga fixada na PEC, de no máximo 40 horas semanais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

escala 6x1 fim da escala 6x1 trabalho

Relacionadas

Mais lidas