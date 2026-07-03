Fim da escala 6x1: domésticos e 16 categorias terão regras próprias

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Domésticos, telemarketing, vigilantes e inúmeras categorias precisarão de regras próprias, caso a proposta de emenda à Constituição (PEC) que põe fim à jornada de trabalho na escala 6x1 seja aprovada pelo Congresso Nacional.

O Ministério do Trabalho mapeou 17 atividades profissionais que precisarão de diretrizes específicas, pois contêm legislações especiais e questões previstas na CLT.

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A principal questão é o repouso semanal remunerado, que segundo previsão do texto, será ampliado de um dia para dois, sendo um deles preferencialmente aos domingos.

Veja categorias que precisarão de regras específicas:

Radialista

Atleta

Mãe social (que atuam em casas de acolhimento)

Comerciário

Doméstico

Aeronauta

Vigilante

Trabalhador avulso

Trabalhador rural

Trabalhador em turnos de revezamento

Jornadas previstas na CLT

Telefonia e telemarketing

Trabalhador de mina de subsolo

Motoristas

Jornalista

Trabalho da mulher (descanso aos domingos)

Menores de 18 anos (veto à prorrogação da jornada)

Quem trabalha na escala 12 x 36

No caso de algumas ocupações, como empregados domésticos, o governo estuda possibilidades. Uma delas é a adequação da nova jornada, com descanso e cálculo de horas extras, via instrução normativa, que não demanda aval do Congresso.

Atualmente, esses trabalhadores têm carga horária de 44 horas semanais e folga de 24 horas consecutivas.

Há ainda as categorias com jornada de 12x36, geralmente aplicada aos profissionais da área da saúde. Nesses casos, considerando a carga horária mensal, a jornada somará 42 horas por semana, o que vai ultrapassar a carga fixada na PEC, de no máximo 40 horas semanais.