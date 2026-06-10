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SENADO FEDERAL

Avanço da PEC 6x1 depende de conversa entre Lula e Alcolumbre

Até o momento, texto aguarda despacho do presidente do Senado

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
O presidente da República, Lula, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre
O presidente da República, Lula, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre - Foto: José Cruz/Agência Brasil

A tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1 no Senado deve depender de uma conversa entre o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Até o momento, porém, não há previsão para que esse encontro aconteça.

Alcolumbre sinalizou a aliados nesta terça-feira, 9, que aguarda um gesto de aproximação por parte de Lula para destravar a análise da proposta.

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O tema, segundo o jornal O Globo, foi discutido em uma reunião com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, e com o ministro interino da Fazenda, Dario Durigan.

A expectativa de uma conversa entre os dois ocorre em meio ao desgaste na relação causado pela rejeição histórica da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

PEC 6x1 segue parada

Enquanto a reunião não acontece, a proposta continua sem avanços no Senado.

O texto, aprovado pela Câmara dos Deputados em 27 de maio, ainda não foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), etapa necessária para o início da análise pelos senadores.

A comissão é presidida pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), aliado do governo federal e defensor da discussão da proposta. No entanto, a tramitação depende de um despacho de Alcolumbre.

Também não ocorreu, até agora, a reunião com líderes partidários prometida pelo presidente do Senado para definir o rito de tramitação da PEC.

Além disso, foi adiado um encontro que Alcolumbre teria com Otto para discutir a escolha do relator da matéria.

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Davi Alcolumbre Lula pec 6x1

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