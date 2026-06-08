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JORNADA DE TRABALHO

Fim da escala 6x1: reunião de Alcolumbre pode destravar PEC no Senado

Presidente da Casa se reunirá com líderes partidários na terça-feira, 9

Ane Catarine
Por
O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre
O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), deve se reunir com líderes partidários na terça-feira, 9, para definir os próximos passos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1. O texto, aprovado pela Câmara dos Deputados no fim de maio, enfrenta resistência no Senado.

Alcolumbre já afirmou que a PEC não seguirá diretamente para votação em plenário e precisará passar pelas comissões temáticas. O senador também sinalizou que o texto aprovado pelos deputados poderá sofrer alterações.

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Proposta alternativa

Além da PEC aprovada pela Câmara, o Senado analisa outro texto alternativo relacionado à jornada de trabalho. A proposta, articulada pela oposição, prevê a remuneração por hora trabalhada e já foi encaminhada por Alcolumbre à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Apesar disso, a expectativa é que a PEC que extingue a escala 6x1 tenha prioridade na comissão. Quando a proposta chegar ao colegiado, caberá ao presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA), indicar o relator.

Otto já afirmou que não pretende priorizar o texto alternativo. Segundo ele, a comissão também já aprovou outra PEC sobre o fim da escala 6x1.

Nos bastidores, a avaliação é que esse texto poderá ganhar força como alternativa caso a proposta aprovada pela Câmara demore a avançar ou não receba prioridade na tramitação do Senado.

O que muda entre as PECs do fim da escala 6x1

A PEC 148/2015, de autoria do senador Paulo Paim, foi aprovada pela CCJ em dezembro de 2025. O texto prevê a redução da jornada para 36 horas semanais, com pelo menos dois dias de descanso remunerado, além de uma transição gradual.

Pela proposta, a carga horária cairia inicialmente para 40 horas semanais e seria reduzida em uma hora por ano até atingir o limite de 36 horas.

Já a PEC 221/2019, aprovada pela Câmara, prevê a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais sem corte de salários.

A mudança ocorreria em duas etapas: a primeira, 60 dias após a promulgação da emenda, reduziria a jornada para 42 horas semanais. A segunda entraria em vigor 12 meses depois, fixando o limite de 40 horas por semana.

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