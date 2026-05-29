"Senado vai cumprir o papel dele", diz Boulos sobre fim da escala 6x1

Em meio às incertezas sobre a aprovação do fim da escala 6x1 no Senado, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, diz acreditar que a proposta deve ser aprovada com folga na Casa.

"Acredito firmemente que o Senado vai cumprir o papel dele. Essa é uma demanda da sociedade, está acima de disputas políticas partidárias. Eu acredito que o presidente do Senado e o comando do Senado vai botar para votar com celeridade. Se Deus quiser, em um mês, antes do recesso de julho, a gente vai ter o fim da escala 6x1 aprovada", disse durante entrevista coletiva, em pergunta feita pelo portal A TARDE, nesta sexta-feira, 29.



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Aprovada na Câmara dos Deputados na última quarta, 27, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz a jornada de trabalho dos brasileiros para 40 horas por semana, segue para o Senado, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve negociar pessoalmente a promulgação com Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente da Casa.

Para ser aprovado, o texto precisa de, no mínimo, 49 votos em dois turnos.

Fim da escala 6x1: tempo de qualidade para famílias

O ministro, que está em Salvador, na manhã de hoje, disse que com a PEC promulgada, além de menos horas trabalhadas, o povo brasileiro será contemplado com tempo de qualidade.

"Tempo a mais com a sua família, poder ficar com os seus filhos, de cuidar, de ir para a igreja, de assistir o jogo do Bahia ou do Vitória, tempo para ir para o lazer, para fazer as coisas que quer, é isso que nós estamos liberando o povo brasileiro", destacou.

Ganho histórico

Boulos destacou ainda que o a aprovação na Câmara se tratou de um "ganho histórico", pois desde a Constituição de 88, o país não reduzia a jornada de trabalho.

"Faz 40 anos que a jornada de trabalho era a mesma. A partir de uma pauta, de um grito que veio da sociedade [...] Foi uma enorme vitória da classe trabalhadora brasileira e só poderia acontecer num governo que tem sensibilidade com o povo como é o do Lula", disse o ministro.

Ação conjunta

Guilherme Boulos participou, ao lado do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), da abertura da ação conjunta dos programas Governo do Brasil na Rua e Periferia de Direitos, que aconteceu no Centro Social Urbano (CSU) de Pernambués.

A iniciativa reúne órgãos federais e estaduais para ampliar o acesso a direitos e políticas essenciais, sem necessidade de agendamento.

Entre os atendimentos previstos estão serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Pé-de-Meia, atualização no Cadastro Único (CadÚnico), vacinação, serviços de saúde, microchipagem de animais pelo SinPatinhas, ID Jovem e Desenrola.