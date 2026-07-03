Ministro 'cobra' de Alcolumbre celeridade para votar fim da escala 6x1

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Parada no Senado desde o último mês, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1 de trabalho permanece tendo lugar de destaque dentro do debate político nacional. Em entrevista exclusiva ao portal A Tarde, nesta sexta-feira, 3, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), cobrou celeridade por parte do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Questionado sobre as notícias recentes de que Alcolumbre estaria aguardando um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para tratar do assunto, Luiz Marinho afirmou 'estranhar' a postura do chefe do Congresso Nacional.

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Marinho ainda ressaltou que a tramitação e aprovação da matéria antes das eleições de outubro, como anseiam aliados de Lula, "depende exclusivamente de Alcolumbre".

"O presidente Lula está com uma agenda intensa nesses últimos dias, fazendo entregas. Não sei precisar quando é que esse encontro deve ocorrer, mas eu acho estranho que o Alcolumbre aguarde uma conversa com o presidente Lula para fazer o trabalho dele, que é dar seguimento a essa matéria mencionada", iniciou Marinho.

"Se vai para a sanção presidencial antes das eleições, depende exclusivamente de Alcolumbre", afirmou o ministro, que participou do lançamento do edital de R$ 100 milhões para inovação em economia solidária em Salvador.

Aliados temem cenário

Nos bastidores, interlocutores do Palácio do Planalto enxergam com apreensão a situação da pauta, que deve ser um dos pilares da campanha de reeleição de Lula, dentro do Senado.

Um dos nomes consultados nos últimos dias pelo portal A Tarde, sob anonimato, pontuou que o cenário é "bastante delicado".

Recentemente, Alcolumbre e Lula viveram dias de tensão, após uma série de atritos entre os chefe do Planalto e do Congresso Nacional. O resultado da 'guerra fria' entre as duas lideranças resultou em derrotas significativas para o governo, como a rejeição do nome de Jorge Messias, ministro da Advocacia-Geral da Presidência (AGU), para o Supremo Tribunal Federal (STF).