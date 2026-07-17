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ELEIÇÕES 2026

Flávio lança primeiras propostas para mulheres na corrida ao Planalto

Pré-candidato à Presidência apresentou o plano "Brasil por Elas" na quinta, 16

Ane Catarine
Por
O senador Flávio Bolsonaro, do PL
O senador Flávio Bolsonaro, do PL - Foto: Divulgação/Vittor Sales

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais na quinta-feira, 16, para lançar o plano "Brasil por Elas", um conjunto de propostas eleitorais direcionado ao público feminino.

Entre as medidas anunciadas estão uma plataforma nacional de atendimento, uma inteligência artificial para facilitar o acesso a serviços públicos, um programa de autonomia financeira e um projeto para unificar prontuários de saúde.

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Todas as propostas foram apresentadas por Flávio ao lado da ex-presidente da Caixa Econômica Federal Daniella Marques (Republicanos), que integra o núcleo econômico da pré-campanha.

"Essa é uma pauta de direita, defender mulher de criminoso e bandido. Quem gosta de criminoso é a esquerda", afirmou o senador.

O senador Flávio Bolsonaro e a ex-presidente da Caixa Daniella Marques
O senador Flávio Bolsonaro e a ex-presidente da Caixa Daniella Marques - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Confira abaixo os principais pontos do "Brasil por Elas":

Central da Mulher

Uma das principais propostas apresentadas foi a criação da Central da Mulher, plataforma que, segundo Flávio, reunirá serviços de proteção, acolhimento, qualificação profissional e apoio à autonomia financeira.

"Vai oferecer a todas as mulheres desde a proteção inicial, passando pelo acolhimento, pela qualificação, chegando até a autonomia, sempre para valorizar a família", disse.

Segundo o senador, o objetivo é ampliar as oportunidades para as mulheres.

"Não adianta dar infraestrutura se não der oportunidade", afirmou.

Inteligência artificial

Outra medida anunciada foi a criação da MarIA, uma inteligência artificial descrita como uma "amiga virtual" para orientar mulheres em situações do dia a dia e também em casos de emergência.

No vídeo de apresentação da ferramenta, foram exibidas simulações de mulheres agendando exames, buscando vagas em creches e pedindo ajuda em situações de violência doméstica.

"Queremos garantir acesso para pelo menos 70 milhões de mulheres que vão ter a maior plataforma à sua disposição para resolver tudo", afirmou Flávio.

Autonomia financeira

Ao lado de Daniella Marques, Flávio também apresentou o programa "Ganha-Ganha", voltado ao incentivo da autonomia financeira das mulheres.

Segundo os organizadores, o programa deverá reunir ações de educação financeira, proteção patrimonial, aluguel social e incentivo ao empreendedorismo.

Daniella afirmou que a proposta prevê ampliar o acesso ao microcrédito e fortalecer o papel da Caixa Econômica Federal.

"Todo brasileiro tem uma história com a Caixa, são 160 milhões de clientes. A Caixa vai ser o Itaú da periferia, o Itaú da favela, para dar um banco de excelência às pessoas mais humildes, que terão a Caixa para organizar toda a sua vida financeira", disse.

Saúde para Elas

O pré-candidato também apresentou o projeto "Saúde para Elas", que prevê a unificação dos prontuários das redes pública e privada de saúde.

Segundo Flávio, a proposta permitirá que a inteligência artificial envie lembretes sobre exames preventivos e facilite o acompanhamento da saúde das mulheres.

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Flávio Bolsonaro tem intensificado a agenda voltada às mulheres desde que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) divulgou vídeos afirmando ter sido maltratada, humilhada e desrespeitada por ele.

As gravações, publicadas na noite de 24 de junho, revelaram um rompimento entre os dois. Michelle afirmou que eles não se falam desde o fim de 2025. O conflito teve origem na disputa pelo palanque do PL no Ceará.

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Brasil por Elas eleições 2026 Flávio Bolsonaro

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