"BRASIL POR ELAS"
Flávio Bolsonaro aposta em plano para conquistar eleitorado feminino
Pré-candidato à Presidência lançará "Brasil por Elas" na quinta-feira, 15
O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), deve apresentar na quinta-feira, 16, as primeiras propostas da campanha voltadas ao eleitorado feminino, segmento em que enfrenta a maior desvantagem nas pesquisas em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A principal aposta é o plano "Brasil por Elas", que reúne medidas de incentivo à independência financeira, apoio ao empreendedorismo feminino e mecanismos de compensação pelo trabalho de cuidado não remunerado, como o dedicado a filhos, idosos e tarefas domésticas.
As propostas serão apresentadas durante uma transmissão nas redes sociais.
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Desgastes com o eleitorado feminino
O lançamento do plano ocorre após desgastes envolvendo Flávio Bolsonaro e o eleitorado feminino.
No fim de junho, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou que foi "humilhada", "desrespeitada" e "maltratada" pelo enteado. A crise levou ela a deixar a presidência do PL Mulher e expôs um racha dentro do partido.
Dias depois, o influenciador Paulo Figueiredo, aliado da família Bolsonaro, afirmou que mulheres "votam muito mal", especialmente as solteiras.
Flávio repudiou a declaração e disse que Figueiredo não integra sua campanha.