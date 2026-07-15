Flávio Bolsonaro aposta em plano para conquistar eleitorado feminino

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O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), deve apresentar na quinta-feira, 16, as primeiras propostas da campanha voltadas ao eleitorado feminino, segmento em que enfrenta a maior desvantagem nas pesquisas em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A principal aposta é o plano "Brasil por Elas", que reúne medidas de incentivo à independência financeira, apoio ao empreendedorismo feminino e mecanismos de compensação pelo trabalho de cuidado não remunerado, como o dedicado a filhos, idosos e tarefas domésticas.

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As propostas serão apresentadas durante uma transmissão nas redes sociais.

Desgastes com o eleitorado feminino

O lançamento do plano ocorre após desgastes envolvendo Flávio Bolsonaro e o eleitorado feminino.

No fim de junho, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou que foi "humilhada", "desrespeitada" e "maltratada" pelo enteado. A crise levou ela a deixar a presidência do PL Mulher e expôs um racha dentro do partido.

Dias depois, o influenciador Paulo Figueiredo, aliado da família Bolsonaro, afirmou que mulheres "votam muito mal", especialmente as solteiras.

Flávio repudiou a declaração e disse que Figueiredo não integra sua campanha.