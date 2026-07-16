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ATAQUE

Flávio Bolsonaro chama Lula de "Biden brasileiro" após tarifaço

Pré-candidato à Presidência culpou o chefe do Executivo federal pela aplicação do tarifaço pelos EUA

Yuri Abreu
Por
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é pré-candidato à Presidência da República
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é pré-candidato à Presidência da República - Foto: Jefferson Rudy | Agência Senado

O pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), chamou o presidente Lula (PT) de "Biden brasileiro", após os Estados Unidos oficializarem a aplicação de um novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros, na quarta-feira, 15.

A referência do liberal foi para o ex-presidente estadunidense, Joe Biden, antecessor de Donald Trump na Casa Branca. Em postagem no X (antigo Twitter), Flávio afirmou que Lula "está ranzinza, inconsequente e se tornou um perigo para a nossa nação".

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Ainda de acordo com ele, o petista não tem mais condições de ser o presidente do Brasil.

Estamos num avião sem piloto Flávio Bolsonaro - Senador (PL-RJ)

Culpou Lula pelo tarifaço

Em outra publicação, Flávio Bolsonaro culpou Lula pela aplicação do tarifaço. Para o senador, enquanto ele esteve nos Estados Unidos tentando evitar a medida, Lula preferiu provocar Trump.

"Enquanto eu estava nos EUA tentando evitar o tarifaço, Lula preferiu provocar Trump. O Brasil sequer enviou representantes para defender os nossos interesses. Quem paga essa conta é o povo brasileiro! Defenda o Brasil do PT, o Partido do Tarifaço", escreveu o senador.

Lula repudia tarifaço dos EUA e promete acionar Lei da Reciprocidade

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 16, por meio de nota, que repudia o novo tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros e anunciou que acionará os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade diante dos impactos econômicos da medida.

"O governo brasileiro repudia a decisão anunciada pelo governo dos Estados Unidos relativa à imposição de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. O Brasil iniciará imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na Lei da Reciprocidade", diz trecho da nota.

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Donald Trump eleições 2026 Flávio Bolsonaro joe biden Lula

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