EUA impõem novo tarifaço de 25% contra o Brasil

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Os Estados Unidos oficializaram nesta quinta-feira, 15, a aplicação de um novo tarifaço contra produtos brasileiros. O presidente Donald Trump acatou a recomendação do Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR), feita em junho deste ano, e decidiu impor uma alíquota adicional de 25% sobre uma série de produtos brasileiros.



A imposição das tarifas sobre as importações do Brasil acontecem no âmbito da Seção 301 da Lei de Comércio norte-americana, ferramenta de política comercial que permite aos EUA investigarem e retaliarem outras nações contra práticas comerciais consideradas injustas, o que vem sendo feito pelo Brasil, segundo o USTR.

A nova onda de tarifas é baseada em uma investigação que vinha se desenvolvendo desde julho de 2025, quando Trump anunciou as primeiras tarifas contra os produtos do Brasil, de 50%.

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Segundo o USTR, alguns alinhamentos do governo brasileiro geram insegurança jurídica e competição desleal aos “players” dos EUA. As ações incluem políticas do governo brasileiro sobre comércio digital, tarifas preferenciais, combate à corrupção, processamento de patentes e pirataria, etanol e desmatamento ilegal.

O que será taxado?

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda avalia que as novas tarifas dos Estados Unidos às exportações brasileiras devem ter impacto “reduzido” na economia brasileira, segundo o boletim macrofiscal divulgado nesta quarta-feira, 15.

Segundo Jamieson Greer, Representante de Comércio dos Estados Unidos, a lista de produtos tarifados será publicada ainda nesta noite. Ele adiantou, porém, que café e carnes, bens de relevância na balança comercial entre o Brasil e os EUA, estarão isentos.