Lula repudia tarifaço dos EUA e promete acionar Lei da Reciprocidade

Siga o A TARDE no Google

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 16, por meio de nota, que repudia o novo tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros e anunciou que acionará os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade diante dos impactos econômicos da medida.

"O governo brasileiro repudia a decisão anunciada pelo governo dos Estados Unidos relativa à imposição de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. O Brasil iniciará imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na Lei da Reciprocidade", diz trecho da nota.

A tarifa foi oficializada pelo governo de Donald Trump após a conclusão de uma investigação comercial baseada na Seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Antes da oficialização da medida, o governo brasileiro realizou mais de 30 contatos desde o anúncio do tarifaço original, segundo informações do g1. As conversas ocorreram por telefone, videoconferência e reuniões presenciais.

O que diz o relatório americano?

O relatório sustenta que o Brasil adota "práticas comerciais desleais e discriminatórias" que, segundo o governo norte-americano, prejudicam empresas do país.

Entre as alegações apresentadas pelos Estados Unidos estão críticas ao Pix, ao tratamento dado às big techs, ao desmatamento, às barreiras impostas ao etanol americano e até à Rua 25 de Março, em São Paulo.

"Demonstramos que são descabidas as alegações contra o Pix e a regulação de plataformas digitais, bem como são absurdas as acusações sobre desmatamento", afirma o governo brasileiro.

Críticas à família Bolsonaro

Na nota, o governo também reforçou que os Estados Unidos não têm “justificativas cabíveis” para taxar o Brasil e criticou a influência da família Bolsonaro na decisão, afirmando que integrantes agem contra a soberania nacional.

"É triste constatar que o lamentável desfecho das investigações baseadas na Seção 301 faz parte de um enredo construído com a ativa colaboração da família Bolsonaro. São falsos patriotas que arquitetaram e defenderam publicamente ações contra o nosso país", diz.

Por fim, o Planalto lembrou que, nos últimos 15 anos, os Estados Unidos acumularam um superávit de US$ 424,5 bilhões no comércio de bens e serviços com o Brasil.

Veja a nota completa: