Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA

PUNIÇÃO COMERCIAL

Tarifaço dos EUA: Brasil seria o país com a 2ª maior tarifa

O governo dos Estados Unidos deve anunciar uma decisão até quarta-feira, 15

Carla Melo
Por
Presidente Donald Trump ao lado do presidente Lula
Presidente Donald Trump ao lado do presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Caso o novo tarifaço dos Estados Unidos (EUA) sobre produtos exportados seja confirmado, o Brasil seria o segundo país com as maiores tarifas. Os dados são de uma iniciativa chamada Global Trade Alert (GTA), em que dados de comércio global são compilados pelo St. Gallen Endowment, um centro de estudos independente baseado na Suíça.

Apesar de já se ter o percentual , uma decisão final ainda não havia sido tomada, em meio a negociações entre Brasil e EUA. O governo dos Estados Unidos deve anunciar até quarta-feira, 15.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Em junho, o Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR), órgão do governo americano responsável por negociações de comércio exterior encerrou uma investigação contra o Brasil, baseada na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, dispositivo de pressão comercial dos EUA contra outros países, e previa punições ao país.

Entre as medidas, está a possibilidade de imposição de novas tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. No final de 2025, o governo estadunidense também havia imposto a medida ao Brasil, como parte da pressão comercial entre os principais parceiros e exportadores de produtos como café, carne bovina, laranja e cortes de madeira.

Leia Também:

ECONOMIA

Gasolina terá 32% de etanol; veja se a medida pode afetar seu carro
Gasolina terá 32% de etanol; veja se a medida pode afetar seu carro imagem

ECONOMIA

Cidade da Bahia entra em disputa da ONU para prêmio de melhor destino
Cidade da Bahia entra em disputa da ONU para prêmio de melhor destino imagem

ECONOMIA

Gigante dos chocolates investe R$ 40 mi para criar polo premium no Brasil
Gigante dos chocolates investe R$ 40 mi para criar polo premium no Brasil imagem

Atualmente, o Brasil é o 13º país com maiores tarifas impostas pelos EUA, segundo os cálculos do GTA. Com tarifa média efetiva de 11,73%, o país está atrás de China, Turquia, Indonésia, Vietnã, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Alemanha, Índia, Áustria, Suécia e Itália.

Mas, se o tarifaço de 25% for confirmado pelo governo Trump, o Brasil saltaria para a segunda posição.

A China é o país que mais viu suas tarifas médias de importação subir no segundo mandato de Trump — um aumento de 27%, comparado às tarifas praticadas pelo governo Biden, disse Johannes Fritz, diretor do St. Gallen Endowment, à BBC News Brasil.

*Com informações da BBC

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

economia mundo tarifaço

Relacionadas

Mais lidas