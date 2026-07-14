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ECONOMIA

Gasolina terá 32% de etanol; veja se a medida pode afetar seu carro

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) deve tomar decisão nesta terça-feira, 14

Yuri Abreu
Por
Governo anuncia, nesta terça-feira, 14, aumento da mistura de álcool na gasolina
Governo anuncia, nesta terça-feira, 14, aumento da mistura de álcool na gasolina - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O governo deve anunciar, nesta terça-feira, 14, o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina, de 30% para 32%. A medida vem sendo discutida por integrantes do governo nos últimos meses e deve ser homologada pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

Em junho, ao abordar a possibilidade, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou que o aumento da proporção de etanol no combustível deve ter impacto direto na redução do preço da gasolina, além de trazer benefícios ambientais e estimular o setor agroindustrial brasileiro.

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Redução da importação da gasolina

Segundo o governo federal, a mudança pode reduzir em cerca de 500 milhões de litros por mês a necessidade de importação de gasolina. O volume seria suficiente para eliminar a dependência externa do país no abastecimento do combustível, colocando o Brasil em condição de autossuficiência.

A proposta, segundo o governo, deve melhorar a logística do setor, liberando infraestrutura atualmente utilizada para importação de gasolina e aumentando a eficiência na distribuição de outros derivados, como o diesel.

Medida temporária

Em abril, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informou que a medida terá caráter excepcional e temporário, com vigência inicial de 180 dias, podendo ser prorrogada por igual período mediante decisão do CNPE.

A medida integra as diretrizes da Lei do Combustível do Futuro, marco regulatório voltado à ampliação do uso de energias renováveis e à redução das emissões no setor de transportes. Em agosto de 2025, a mesma política elevou o percentual de etanol na gasolina de 27,5% para os atuais 30%.

O que muda no seu carro?

Especialistas ouvidos pelo g1, no entanto, avaliam que a medida do governo pode aumentar o risco de desgaste em motores mais antigos ou sem calibração específica para essa mistura.

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) já havia defendido a realização de mais estudos antes da implementação da medida.

Segundo engenheiros, um dos principais desafios é a compatibilidade dos materiais, especialmente em veículos importados ou mais antigos, projetados para rodar apenas com gasolina e desenvolvidos para teores menores de etanol.

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O etanol misturado à gasolina é do tipo anidro, ou seja, passa por um processo de desidratação na usina. Mesmo assim, ele tem a capacidade de absorver água do ambiente e pode levá-la para o interior do motor.

A presença de água pode afetar componentes metálicos do motor que não foram projetados para essa condição. Além disso, a combinação de etanol e água aumenta a condutividade elétrica, favorecendo a corrosão eletroquímica.

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Tags

combustíveis etanol gasolina

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