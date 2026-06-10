ALÍVIO NO BOLSO
Gasolina pode ficar mais barata com mudança proposta pelo governo Lula
Queda nos preços pode ser viabilizada pelo aumento de etanol no combustível
Em uma tentativa de reduzir o preço dos combustíveis para o consumidor e diminuir a dependência da gasolina importada, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai propor ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) o aumento da mistura de etanol na gasolina de 30% para 32%.
A proposta foi definida na terça-feira, 9, durante reunião entre Lula, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e representantes do setor sucroenergético.
O tema deve entrar na pauta da próxima reunião do conselho, prevista para ocorrer nas próximas duas semanas.
Entenda a estratégia do governo
De acordo com Alexandre Silveira, o aumento da participação do etanol permitirá que o Brasil reduza a importação de gasolina, diminuindo a exposição às oscilações do mercado internacional e aos impactos de conflitos como a guerra no Oriente Médio.
"A ideia é aumentar ainda mais a mistura do etanol anidro na gasolina para que o Brasil se torne autossuficiente, deixando de precisar importar gasolina. Com isso, também reduzimos os impactos de uma guerra", afirmou o ministro.
A declaração foi feita à imprensa após reunião no Palácio do Planalto.
Segundo o Ministério de Minas e Energia, a medida poderá reduzir em cerca de 500 milhões de litros por mês a necessidade de importação de gasolina.
Esta não é a primeira mudança promovida pelo governo. Em junho do ano passado, a mistura obrigatória de etanol na gasolina passou de 27% para 30%.
Na mesma ocasião, a participação do biodiesel no diesel comum foi elevada de 14% para 15%. Desta vez, porém, não há previsão de alterações no diesel.
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Setor aposta em redução de preços
A atual proposta do governo Lula foi bem recebida pelas entidades do setor sucroenergético. Para a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), a medida fortalece a segurança energética do país e pode ajudar a reduzir os custos para os motoristas.
Segundo a entidade, o etanol custa atualmente, em média, R$ 2,40 a menos por litro do que a gasolina.
Por isso, o aumento da participação do biocombustível na mistura tende a contribuir para a redução do preço final pago pelo consumidor.