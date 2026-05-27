Gasolina salta R$ 0,60 em Salvador e ignora reajuste de 3,7% da Acelen

Siga o A TARDE no Google

Após a Acelen, administradora da Refinaria de Mataripe, anunciar um reajuste de 3,7% no preço da gasolina para as distribuidoras na última quinta-feira, 21, os postos de combustíveis de Salvador repassaram o aumento de forma agressiva ao consumidor final.

Enquanto a alta percentual nas refinarias foi contida, o valor cobrado na ponta da linha, em bairros de Salvador, registrou um salto nominal que pegou muitos motoristas de surpresa.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em um posto de combustíveis, na região do Largo Dois Leões, visitado pela equipe de reportagem, o preço da gasolina comum ontem, 26, era de R$ 6,49, segundo informações de um funcionário que preferiu não se intentificar.

Um dia depois, nesta quarta, 27, constatado pela equipe de reportagem, o preço disparou para R$ 6,99, representando 50 centavos. Em outro posto, na mesma região, o aumento foi de 60 centavos, um percentual de 7,7%, quase o dobro do anuncuado pela Acelen.

O que dizem as partes?

Procurada pela reportagem, a Acelen reafirmou que sua política de preços segue critérios técnicos de mercado, considerando a cotação internacional do petróleo (Brent), variações cambiais e custos de frete.

A empresa defende a transparência de sua política de preços, que pode oscilar para cima ou para baixo conforme o cenário global.

"Os preços dos produtos da Refinaria de Mataripe para as distribuidoras seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais; câmbio e frete, podendo variar para cima ou para baixo. A empresa possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado", diz a Acelen

Do outro lado, o Sindicombustíveis Bahia foi categórico ao ser questionado sobre o repasse desproporcional. Em nota oficial, a entidade declarou.

"O Sindicombustíveis Bahia informa que o mercado é livre e competitivo, cabendo a cada posto revendedor decidir se irá repassar ou não ao consumidor os reajustes da Acelen. Os postos não adquirem produtos diretamente da refinaria, mas das distribuidoras. O sindicato não interfere no mercado e respeita a livre concorrência".

Como economizar em Salvador?

Com a variação brusca e a autonomia dos postos para definir seus próprios preços, a recomendação de especialistas para o consumidor soteropolitano é clara: pesquise antes de abastecer.

Use apps de combustível : utilize aplicativos de comparação de preços em tempo real para identificar postos que ainda não aplicaram o reajuste máximo.

: utilize aplicativos de comparação de preços em tempo real para identificar postos que ainda não aplicaram o reajuste máximo. Monitore bandeiras : muitas vezes, postos de bandeira branca ou redes menores possuem margens diferentes das grandes distribuidoras.

: muitas vezes, postos de bandeira branca ou redes menores possuem margens diferentes das grandes distribuidoras. Abasteça em rotas habituais : com a instabilidade atual, evitar deslocamentos desnecessários para buscar combustível ajuda a compensar o prejuízo na bomba.

O setor de transporte por aplicativo e a logística urbana da capital baiana já sentem o impacto direto dessa alta, que pressiona o custo de vida e o bolso de quem depende do veículo para trabalhar.