EFEITOS DA GUERRA
Gasolina pode ficar mais barata no Brasil com subsídio de R$ 0,44 por litro
Decreto do governo Lula terá validade de dois meses; entenda
Visando conter os efeitos da alta no preço dos combustíveis, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou na segunda-feira, 25, um decreto que estabelece um subsídio de R$ 0,44 por litro da gasolina.
A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) e terá validade de dois meses.
Na prática, o objetivo do governo é reduzir o impacto do aumento dos preços para o consumidor final, com o repasse do subsídio diretamente a produtores e importadores de gasolina, por meio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Segundo o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, o valor definido “deve ser suficiente para amortecer o choque de preços no combustível”.
Outras medidas do governo
O subsídio faz parte de um conjunto de ações adotadas pelo governo federal para tentar segurar a alta dos combustíveis em meio ao aumento do preço do petróleo.
Entre as medidas estão:
- subvenção ao diesel (importado e produzido no Brasil);
- isenção de impostos federais sobre o biodiesel;
- subvenção ao gás de cozinha;
- subvenção ao querosene de aviação;
- linhas de crédito para o setor aéreo.
O governo também editou uma medida provisória (MP) recente com foco na gasolina e no diesel, que prevê benefícios tributários na Cide e no PIS/Cofins.
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Pressão internacional
As medidas ocorrem em meio à alta do petróleo no mercado internacional, impulsionada pela guerra no Oriente Médio que afetou o fluxo de navios no Estreito de Ormuz - rota por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. Com isso, o barril voltou a superar US$ 100.