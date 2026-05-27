SALVADOR
Salvador amanhece com gasolina mais cara e motoristas por app apontam prejuízo
Reajuste anunciado pela Acelen aumenta custos e preocupa trabalhadores da capital baiana
O aumento de 3,6% no preço da gasolina em Salvador já reflete no bolso dos motoristas por aplicativo, que relatam dificuldades para manter a renda diante dos custos mais altos com combustível. O reajuste foi anunciado na última quinta-feira, 21, pela Acelen, empresa responsável pela Refinaria de Mataripe, e elevou ainda mais as despesas de quem depende do carro para trabalhar.
Nesta semana, em Salvador, os valores da gasolina variam entre R$ 6,93 e R$ 7,27, segundo apuração do MASSA!, feita nesta quarta, 27. O reajuste acontece em meio a um cenário de forte oscilação no preço do petróleo no mercado internacional, que segue operando acima dos US$ 100 (R$ 506,10).
Para Lucas César, de 27 anos, que atua como motorista por aplicativo há oito anos em Salvador, os reajustes constantes pesam cada vez mais no orçamento:
“O combustível está sempre aumentando, às vezes até abaixa um pouco, mas logo sobe de novo, e isso acaba atrapalhando a vida de todo mundo: do comércio, de quem dirige, de todo mundo em geral. O transporte fica mais caro, os caminhões gastam mais, e os aplicativos não aumentam o valor das corridas, que continuam baratas. No fim, isso prejudica todo mundo”, destacou.
"O aplicativo dificilmente aumenta os ganhos, né? A gente acha que não faz tanta diferença, por ser um valor pequeno, mas no fim do mês isso dá uns 60, 80, 90 reais ou até mais. Basicamente, é um dinheiro jogado fora. Você paga no posto, o carro queima o combustível, e nada disso entra no seu bolso", completou.
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Já para Anderson Dantas, de 47 anos, também motorista por aplicativo e eletrotécnico, a privatização (da antiga refinaria de mataripe), também contribui para os preços do combustível, que considera abusivo.
“Aí se torna abusivo para o consumidor, impacta muito na nossa renda, que já é bem apertada. Acaba sendo um cartel, e a gente não tem culpa. Com essa privatização da refinaria, acabou prejudicando bastante, porque eles praticam preços de acordo com o mercado internacional, com o qual a gente não tem nada a ver”, declarou ao MASSA!.
Procurada pela reportagem, a assessoria da Acelen informou que as informações sobre o reajuste da refinaria para as distribuidoras deve ser atualizado até esta quinta, 28.