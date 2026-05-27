Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA

ICMS

Incentivo ao diesel: Bahia reduz ICMS para transporte público

Segundo o governo, desconto é válido para empresas que prestam serviço à população

Yuri Abreu
Por
Ônibus do transporte público de Salvador
Ônibus do transporte público de Salvador - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O governo da Bahia vem reforçando o incentivo ao óleo diesel no transporte público ao conceder um desconto de 33,33% no ICMS (imposto estadual) incidente sobre o combustível utilizado no sistema.

Segundo a gestão estadual, a dedução é válida para todas as empresas de ônibus e transportadoras que prestam serviço público de passageiros em linhas urbanas, metropolitanas e intermunicipais.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Como funciona na prática?

Na prática, como o diesel tem um valor fixo nacional de R$ 1,17 definido pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), o governo da Bahia abre mão de R$ 0,39 em imposto a cada litro do combustível adquirido pelo setor.

Leia Também:

ECONOMIA

Imposto cai, mas ICMS segue: o que muda com fim da taxa das blusinhas
Imposto cai, mas ICMS segue: o que muda com fim da taxa das blusinhas imagem

ECONOMIA

ICMS: Lula busca acordo com estados para conter crise dos combustíveis
ICMS: Lula busca acordo com estados para conter crise dos combustíveis imagem

APELO

Lula quer que estados cortem ICMS para aliviar preço dos combustíveis
Lula quer que estados cortem ICMS para aliviar preço dos combustíveis imagem

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), o desconto promovido pelo governo baiano reduz diretamente o custo das empresas com o diesel, contribuindo de forma concreta para a redução do preço da passagem.

Perda de arrecadação

Ao manter o benefício, o Estado da Bahia deixa de arrecadar R$ 46 milhões por ano. O desconto, na forma de crédito presumido, está previsto no artigo 277-E do Regulamento do ICMS.

"[O Estado] reafirma seu compromisso com a população que depende do transporte público", informou, por nota, o Poder Executivo baiano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Bahia ICMS óleo diesel transporte público

Relacionadas

Mais lidas