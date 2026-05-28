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Petrobras anuncia novo aumento no preço da gasolina

Aumento foi anunciado nesta quinta-feira, 28

Gustavo Zambianco
Por
| Atualizada em
Preço de gasolina
Preço de gasolina - Foto: Agência Brasil/ Rovena Rosa

A Petrobras anunciou, nesta quinta-feira, 28, um novo ajuste no preço da gasolina A vendida às distribuidoras no Brasil. O valor nominal do combustível sofrerá uma alteração de R$ 0,48 por litro nas refinarias.

Contudo, a estatal informou que será aplicado um desconto imediato de R$ 0,44 por litro, resultando em um aumento efetivo de apenas R$ 0,04 por litro para o setor de distribuição.

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O abatimento repassado pela Petrobras cumpre as diretrizes do decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última segunda-feira, 25, que instituiu um subsídio governamental de R$ 0,44 por litro de gasolina.

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A medida econômica terá duração inicial de dois meses e foi planejada para mitigar os impactos da recente escalada de preços do petróleo no mercado internacional, impulsionada pelo agravamento dos conflitos geopolíticos no Oriente Médio.

De acordo com as regras estabelecidas pelo governo federal, o valor do subsídio será repassado diretamente aos produtores e importadores de combustível sob a operacionalização e fiscalização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Segundo a companhia, a parcela da Petrobras na composição do preço final cobrado dos consumidores será de R$ 1,83 por litro.

Gasolina em salvador teve salto de R$ 0,60

Nesta quarta-feira, 27, foi constatado pela equipe de reportagem do portal A TARDE, um salto de R$ 0,60 em alguns postos de combustível em Salvador. Uma unidade região do Largo Dois Leões aumentou o preço do combustível para R$ 6,99. Já em outro posto, o combustível subiu para R$ 7,09.

Tudo isso aconteceu após um reajuste de 3,7% no preço da gasolina anunciado pela Acelen, administradora da Refinaria de Mataripe, na última quinta-feira, 21.

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