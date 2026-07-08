Governo aposta em etanol de milho para baixar preço da gasolina

O governo federal se prepara para aumentar o etanol na gasolina de 30% para 32%. O anúncio deve ser feito pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), ligado ao Ministério de Minas e Energia, após reunião nesta quarta-feira, 8.

De acordo com o vice-presidente do governo, Geraldo Alckmin, em visita ao Mato Grosso do Sul em junho, a medida é uma forma de buscar reduzir os impactos da variação do preço internacional do petróleo, ao mesmo tempo que traz benefícios ambientais e estimula o setor agroindustrial brasileiro.

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O também ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) chegou a apontar a produção de etanol de milho, despontada no Brasil.

“Tem muito etanol de milho. [O país] produz etanol e produz o DDG. Então, quarta-feira passou a gasolina que tinha 27,5% de etanol e passou para 30%, agora passa para 32%. Isso ajuda a gasolina a ficar mais barata, polui menos o meio ambiente e estimula a agricultura e a agroindústria que vai fazer etanol combustível e vai fazer para ração animal”, disse ele.

Segundo o governo federal, a mudança pode reduzir em cerca de 500 milhões de litros por mês a necessidade de importação de gasolina. O volume seria suficiente para eliminar a dependência externa do país no abastecimento do combustível, colocando o Brasil em condição de autossuficiência.

Bahia pode se destacar

Há cerca de 960 km da capital baiana, o projeto Inpasa, biorrefinaria de processamento e aproveitamento integral do grão que envolve desde a produção de combustível até a de energia elétrica, entendeu a necessidade de geração de valor dos grãos e produção de soluções limpas e sustentáveis para a crescente demanda por energia do planeta.

Com operação iniciada no início deste ano, a nova planta tem capacidade de processamento anual de 1 milhão de toneladas de grãos, prevendo a produção de:

460 milhões de litros de etanol;

230 mil toneladas de DDGS (coproduto dos grãos, usado principalmente para ração animal);

23 mil toneladas de óleo vegetal;

200 GWh de energia elétrica por ano.

A unidade, instalada na região de Matopiba, na cidade de Luís Eduardo Magalhães, é a 8ª biorrefinaria da companhia, a 6ª no Brasil, e representa um investimento de aproximadamente R$ 1,3 bilhão para a região.

Nesse ano, a produção total de milho deve alcançar 2,74 milhões de toneladas, uma alta de 18,2% na comparação anual, segundo o Boletim de Conjuntura Agropecuária da Bahia, da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).