Excesso de carne bovina em frigorífico derruba o preço do boi na Bahia

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O mercado do boi gordo na região de Feira de Santana, principal polo agropecuário do interior baiano, voltou a registrar ajustes negativos nesta semana. O preço da arroba recuou de R$ 340 para R$ 330, conforme levantamento divulgado pela Cooperfeira com base nas negociações acompanhadas no Frifeira.

O movimento ocorre logo após uma breve recuperação dos preços e acabou surpreendendo parte do mercado pecuário, que projetava a manutenção do viés de alta observado no fechamento anterior.

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Entre os principais fatores apontados pelos analistas para este recuo está o aumento expressivo dos estoques de carne nos frigoríficos locais. O cenário é o resultado direto do forte ritmo de abates registrado ao longo das últimas semanas na região, o que elevou a oferta do produto nas distribuidoras.

Superávit de abates e reflexo do período junino

O frigorífico Frifeira manteve em junho um volume elevado de abates, operando, em alguns momentos, no limite de sua capacidade operacional.

Na semana passada, houve inclusive a necessidade de realizar abates no sábado — uma situação totalmente fora da rotina normal da empresa —, estruturada especificamente para conseguir atender à forte demanda de consumo existente durante o período junino no estado.

Com a continuidade desse ritmo intenso de produção após os festejos, a disponibilidade de carne no mercado atacadista aumentou de forma substancial. Essa fartura reduziu a necessidade imediata das indústrias de irem ao mercado comprar novos lotes de animais para abate.

O descompasso temporário acabou refletindo diretamente no bolso do pecuarista, pressionando as cotações do boi gordo para baixo.

Histórico de preços da arroba em Feira de Santana

Apesar do recuo atual, o valor pago ao produtor na região de Feira de Santana continua operando acima dos patamares registrados na largada do ano. A oscilação da arroba ao longo dos meses mostra como o mercado se comportou:

Janeiro : R$ 320 (referência inicial do ano);

: R$ 320 (referência inicial do ano); Fevereiro : R$ 340 (primeira arrancada de alta);

: R$ 340 (primeira arrancada de alta); Março e Abril : R$ 345 (pico de valorização do primeiro quadrimestre);

: R$ 345 (pico de valorização do primeiro quadrimestre); Maio : R$ 330 (recuo técnico);

: R$ 330 (recuo técnico); Semana passada : R$ 340 (repique pré-São João);

: R$ 340 (repique pré-São João); Esta semana : R$ 330 (atual patamar após o ajuste de estoques).

O comportamento observado no interior da Bahia coincide com um momento de maior cautela também nos principais mercados pecuários do país.

Após as altas registradas no início de junho, os indicadores nacionais passaram a mostrar acomodação nas cotações, desenhando um ambiente de negociações mais equilibradas entre a oferta de pasto e a demanda interna.

No front externo, as exportações brasileiras de carne bovina seguem em ritmo forte e continuam sendo o principal fator de sustentação para evitar quedas mais severas no setor.