Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > A TARDE AGRO

A TARDE AGRO

Investimento de R$ 525 bilhões promete turbinar agronegócio no Brasil

Governo Lula lançou Plano Safra 2026-2027 para financiar produção

Yuri Abreu
Por
Governo federal lançou Plano Safra com investimento de R$ 525,1
Governo federal lançou Plano Safra com investimento de R$ 525,1 - Foto: Pércio Campos/MAPA

O governo Lula (PT) lançou, nesta terça-feira, 30, o Plano Safra 2026/2027, com um investimento de R$ 525,1 bilhões em financiamento voltado para a chamada agricultura empresarial.

Apesar de ainda não ter sido divulgada oficialmente, também haverá crédito destinado a produtores familiares. De acordo com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a soma das duas modalidades fica em torno de R$ 610 bilhões.

Tudo sobre A Tarde Agro em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

BOI GORDO

Excesso de carne bovina em frigorífico derruba o preço do boi na Bahia
Excesso de carne bovina em frigorífico derruba o preço do boi na Bahia imagem

COMBATE E PRODUTIVIDADE

Oeste da Bahia avança para barrar maior ameaça da agricultura
Oeste da Bahia avança para barrar maior ameaça da agricultura imagem

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produção de leite cresce, mas de ovos cai na Bahia
Produção de leite cresce, mas de ovos cai na Bahia imagem

O novo Plano Safra entra em vigor em 1º de julho e terá validade até 30 de junho de 2027.

Distribuição

Do total anunciado, os valores foram distribuídos da seguinte forma, segundo o Ministério da Agricultura.

  • R$ 384,9 bilhões serão destinados a custeio e comercialização;
Governo federal lançou Plano Safra com investimento de R$ 525,1
Governo federal lançou Plano Safra com investimento de R$ 525,1 - Foto: Pércio Campos/MAPA

Estão nessa categoria despesas de agricultores com compra de insumos e manutenção de rebanhos, por exemplo.

  • Os outros R$ 140,2 bilhões são para investimentos, como irrigação, armazenagem e outras ações.

Taxas de juros

De acordo com o governo, há uma redação nas taxas de juros em comparação com o Plano Safra passado em linhas de crédito estratégicas.

O comunicado do Ministério da Agricultura menciona, como exemplo, R$ 72,6 bilhões em financiamento para médios produtores rurais com juros de até 9% ao ano.

Além disso, o plano inclui descontos de até 1 ponto percentual nos juros para produtores com CAR (Cadastro Ambiental Rural) em situação regular e práticas de produção sustentáveis.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

crédito rural Lula Ministério da Agricultura Plano Safra

Relacionadas

Mais lidas