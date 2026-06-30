Investimento de R$ 525 bilhões promete turbinar agronegócio no Brasil

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O governo Lula (PT) lançou, nesta terça-feira, 30, o Plano Safra 2026/2027, com um investimento de R$ 525,1 bilhões em financiamento voltado para a chamada agricultura empresarial.

Apesar de ainda não ter sido divulgada oficialmente, também haverá crédito destinado a produtores familiares. De acordo com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a soma das duas modalidades fica em torno de R$ 610 bilhões.

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O novo Plano Safra entra em vigor em 1º de julho e terá validade até 30 de junho de 2027.

Distribuição

Do total anunciado, os valores foram distribuídos da seguinte forma, segundo o Ministério da Agricultura.

R$ 384,9 bilhões serão destinados a custeio e comercialização;

Governo federal lançou Plano Safra com investimento de R$ 525,1 - Foto: Pércio Campos/MAPA

Estão nessa categoria despesas de agricultores com compra de insumos e manutenção de rebanhos, por exemplo.

Os outros R$ 140,2 bilhões são para investimentos, como irrigação, armazenagem e outras ações.

Taxas de juros

De acordo com o governo, há uma redação nas taxas de juros em comparação com o Plano Safra passado em linhas de crédito estratégicas.

O comunicado do Ministério da Agricultura menciona, como exemplo, R$ 72,6 bilhões em financiamento para médios produtores rurais com juros de até 9% ao ano.

Além disso, o plano inclui descontos de até 1 ponto percentual nos juros para produtores com CAR (Cadastro Ambiental Rural) em situação regular e práticas de produção sustentáveis.