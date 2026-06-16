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PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produção de leite cresce, mas de ovos cai na Bahia

Pesquisa do IBGE mostra os recordes históricos da produção agropecuária baiana

Carla Melo
Por
produção de leite na Bahia cresceu em 161,1 milhões de litros
produção de leite na Bahia cresceu em 161,1 milhões de litros - Foto: Divulgação

A produção de leite na Bahia cresceu em 161,1 milhões de litros entre janeiro e março desde ano. Foi a maior, para o estado, em 29 anos, desde o início da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 1997.

Em relação ao mesmo período do ano passado, a produção de leite no estado cresceu 3,0%, cerca de 156,4 milhões de litros, e 155,6 milhões de litros frente ao trimestre imediatamente anterior, o 4º trimestre de 2025, um crescimento de 3,6%.

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No período, a aquisição nacional de leite cru feita pelos estabelecimentos que atuam sob algum tipo de inspeção sanitária foi de 6,781 bilhões de litros, registrando recorde para um 1º trimestre.

A Bahia segue como a sétima maior produtora de leite do Brasil, respondendo, no 1º trimestre de 2026, por 2,4% do leite adquirido no país. Minas Gerais segue liderando, com 24,7% (1,673 bilhão de litros).

Produção de ovos não cresce

Enquanto a produção de leite cresce, a de ovos cai. No 1º trimestre de 2026, foram produzidas 22,780 milhões de dúzias de ovos de galinha na Bahia.

O número representa uma queda de 0,6% frente ao 1º trimestre do ano passado (22,911 milhões de dúzias, recorde para o período) e 0,6% menos do que o verificado no 4º trimestre de 2025 (22,922 milhões de dúzias).

No Brasil como um todo, a produção de ovos de galinha foi recorde para um 1º trimestre na série histórica, iniciada em 1987. No país, foram produzidas 1,215 bilhão de dúzias, 0,4% a mais do que no mesmo trimestre no ano passado (1,210 bilhão de dúzias), mas 3,5% a menos do que o recorde registrado no 4º trimestre de 2025 (1,259 bilhão de dúzias).

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São Paulo segue como maior produtor de ovos do país, com 24,6% do total no 1º trimestre de 2026 (299,2 milhões de dúzias). A Bahia fica no 12º lugar, com 1,9%.

Abates de animais crescem na Bahia

O abate de bovinos na Bahia teve, entre janeiro e março de 2026, o seu melhor resultado para um 1º trimestre na série histórica do IBGE, iniciada em 1997. No período, foram abatidos 349.469 animais no estado.

O abate de frangos também registrou alta no mesmo período. No 1º trimestre de 2026, o abate de frangos na Bahia foi de 35.099.491 animais, no melhor resultado para o período em quatro anos, desde 2022, quando 33.870.125 frangos haviam sido abatidos no estado, no que foi o recorde da série histórica.

O estado apresentou crescimento de 5,5% frente ao 1º trimestre de 2025 (33.271.819), e de 1,1% em relação ao 4º trimestre do ano passado (34.710.840).

No mesmo período, o abate de suínos registrou 69.659 suínos abatidos no 1º trimestre de 2026, 1,1% a mais do que no mesmo período do ano passado (68.890 animais), porém, 10,2% a menos do que no 4º trimestre de 2025 (77.582 animais).

A Bahia é o 10º maior produtor de carne suína, responsável por 0,5% do abate nacional. Santa Catarina lidera, com 28,1% do total (4,292 milhões de animais). Já na de bovino, a Bahia está na 11ª posição no país, com 3,4% do abate nacional. Mato Grosso sustenta a liderança, com 17,5% de participação (1,803 milhão de animais).

O estado tem o 9º maior abate de frangos do Brasil, respondendo por 2,1% do total. O Paraná lidera, com 35,0% do abate nacional (598,0 milhões de animais).

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agronegócio Bahia economia

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