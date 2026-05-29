Queijo mais perigoso do mundo é servido como iguaria

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Um dos alimentos mais comuns do mundo, o queijo pode ser fatal para os consumidores. Conhecido mundialmente como uma das iguarias mais perigosas pelo Guinness World Records, o Casu Marzu é capaz de causar problemas sérios na saúde.

Produzido com leite de ovelha e fermentado como larvas de moscas da espécie Piophila casei, que precisam permanecer vivas no momento da ingestão, o alimento possui massa cremosa, de cheiro intenso e sabor forte e picante.

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Tradicional da região da Sardenha, na Itália, ele é proibido em diversos países da Europa, incluindo seu próprio fabricante, devido à questão sanitária. Entretanto, alguns moradores de pequenas comunidades italianas continuam fazendo sua ingestão.