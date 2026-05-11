Apenas 2 ingredientes: aprenda a fazer massa de pastel econômica

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Essa massa de pastel caseira leva poucos ingredientes e surpreende pela praticidade. Com apenas farinha de trigo e água, o resultado é um salgado crocante e econômico.

A receita permite inúmeras opções de recheio, como queijo mussarela, queijo meia-cura ou calabresa ralada com cebola. Além de prática e econômica, ela rende cerca de 15 pastéis. Confira a receita!

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Receita de massa de pastel

Ingredientes

2 xícaras de farinha de trigo

180ml de água (aproximadamente 10 a 11 colheres de sopa)

2 a 3 pitadinhas de sal (a gosto)

Modo de Preparo

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, a água e o sal. Comece misturando com uma espátula e depois transfira para uma bancada.

Aperte a massa na bancada por cerca de 2 a 3 minutos até que ela fique homogênea e pare de grudar nas mãos.

Se a massa estiver muito seca, adicione um pouco mais de água; se estiver muito líquida, adicione um pouco mais de farinha. Não é necessário sovar demais, apenas o suficiente para desfazer os gruminhos.

Coloque a massa dentro de um plástico e deixe-a descansar por 5 minutos.

Polvilhe farinha de trigo na bancada e abra a massa com a ajuda de um rolo. O segredo para a crocância é deixar a massa bem fininha.

Corte a massa em círculos usando um cortador ou um pote (como um ramequim).

Coloque o recheio no centro, passe um pouco de água nas bordas para facilitar o fechamento e feche bem, pressionando com um garfo ou usando um molde próprio.

Aqueça o óleo e teste a temperatura jogando um pedacinho de massa; se ele subir imediatamente e formar bolinhas, o óleo está pronto.

Frite os pastéis aos poucos para não esfriar o óleo, jogando um pouco de óleo quente por cima deles enquanto fritam.