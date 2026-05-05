Marca baiana transforma pipoca caramelizada em item de desejo

Em um mercado onde a pipoca costuma ser associada ao consumo rápido e despretensioso, uma marca baiana quer mudar essa percepção e reposicionar o produto como símbolo de experiência, estética e sofisticação.

Criada em 2024, a Mellow POP chega a Salvador com a proposta de transformar a tradicional pipoca caramelizada em um item de desejo, apostando em técnica de cristalização, design premium e uma construção de marca voltada ao lifestyle.

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Do aprendizado ao mercado soteropolitano

A história da Mellow POP começou lá atrás, quando a LS Pipocas, em 2017, iniciou sua trajetória no setor com a marca Tô de Boa, criada inicialmente para atender grandes eventos, como jogos de futebol e shows. Ao longo dos anos, a empresa consolidou experiência em operações de grande porte, participando de eventos como a Copa América, a Bienal do Livro do Rio de Janeiro 2025, além de grandes espetáculos e partidas realizadas em arenas como a Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Arena Pernambuco e Maracanã.

Com o amadurecimento da operação e uma leitura mais sensível do mercado, surgiu a necessidade de desenvolver um produto premium que ampliasse a relação do público com a pipoca.

“Percebemos que existia espaço para criar algo além do simples ato de comer pipoca. Queríamos relacionar nosso produto com situações cotidianas que, somadas a ele, gerassem experiências marcantes”, explica o idealizador da marca.

| Foto: Divulgação

A inspiração definitiva surgiu ao observar marcas norte-americanas, onde o fundador identificou uma nova relação estética e sensorial entre o público e o produto. Entre as referências está a tradicional Garrett Popcorn, de Chicago, conhecida por transformar a pipoca em parte da cultura da cidade. “Quis trazer essa visão para o Brasil, mostrando que um produto simples pode carregar valor, memória e experiência”, afirma.

Outro elemento central da proposta da Mellow POP está no cuidado com o design e nas escolhas de embalagem. As latas colecionáveis da marca, por exemplo, foram criadas para permanecer na casa dos clientes como objetos de uso e memória.

A ciência por trás da crocância

A Mellow POP trabalha com a chamada “arquitetura sensorial”. Para isso, utiliza exclusivamente o milho do tipo Mushroom (cogumelo no inglês) conhecido pelo formato naturalmente esférico e robusto após o estouro. Diferente do milho Butterfly, mais comum no mercado e caracterizado por um formato irregular e com “asas” como de uma borboleta, o Mushroom cria uma base mais uniforme, ideal para receber coberturas e garantir maior consistência na textura.

O segredo da leveza, contudo, está na técnica de cristalização conhecida como “quebra dura”, que envolve cada grão em uma fina película vítrea de caramelo. O processo garante crocância e equilíbrio de sabor, evitando a sensação pesada e excessivamente doce frequentemente associada às pipocas caramelizadas tradicionais.

Para reforçar o posicionamento de lifestyle, a embalagem foi desenhada para "morar" na mesa de centro da sala. Com fechamento em zíper para preservação da crocância e um visual editorial, o snack é apresentado como um item de decoração.

Presença estratégica e expansão

Embora esteja preparando o lançamento de seu e-commerce oficial, a Mellow POP já consolida sua presença em grandes palcos de Salvador. Atualmente, a marca mantém parcerias estratégicas com a Arena Fonte Nova, o Centro de Convenções Salvador e a Arena Parque Santiago. No ambiente digital, a pipoca já é comercializada através da hamburgueria El Carvon, no iFood.

Para a marca, a pipoca caramelizada é o acessório que completa um encontro social ou um momento de autocuidado. "Feita para ser vista. Criada para ser devorada".