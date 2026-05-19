GASTRONOMIA
Apenas 2 ingredientes: aprenda a fazer sobremesa econômica
Receita é feita em poucos minutos
Para quem busca receitas simples e econômicas, a travessa gelada cremosa é o pedido ideal. A receita, que conta com apenas dois ingredientes, se destaca pelo sabor.
Além de ajudar na economia, a sobremesa é rápida de ser feita, podendo ser concluída em menos de 20 minutos. Confira a receita!
Travessa gelada cremosa
Ingredientes
- 2 caixinhas de leite condensado
- 3 caixinhas de creme de leite
- Gotas de chocolate (opcional, para decorar e finalizar)
Modo de preparo
- Em uma panela, com o fogo ainda desligado, adicione as duas caixinhas de leite condensado e as três caixinhas de creme de leite;
- Misture bem os dois ingredientes;
- Ligue o fogo e mexa continuamente até que a mistura engrosse;
- Desligue o fogo e transfira o creme para uma travessa para facilitar o resfriamento;
- Coloque um pedaço de plástico filme diretamente sobre o creme, deixando-o encostar na superfície para evitar a formação de uma película e ajudar a ganhar consistência;
- Deixe o creme esfriar totalmente;
- Em seguida, leve ao congelador por aproximadamente 30 minutos para que ele atinja a consistência ideal;
- Retire o plástico filme e, se desejar, espalhe gotas de chocolate por cima para decorar;
- Sirva e aproveite.