Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA

GASTRONOMIA

Apenas 2 ingredientes: aprenda a fazer sobremesa econômica

Receita é feita em poucos minutos

Agatha Victoria Reis
Por
Travessa gelada cremosa
Travessa gelada cremosa - Foto: Imagem criada por IA

Para quem busca receitas simples e econômicas, a travessa gelada cremosa é o pedido ideal. A receita, que conta com apenas dois ingredientes, se destaca pelo sabor.

Além de ajudar na economia, a sobremesa é rápida de ser feita, podendo ser concluída em menos de 20 minutos. Confira a receita!

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

GASTRONOMIA

Apenas 2 ingredientes: aprenda a fazer massa de pastel econômica
Apenas 2 ingredientes: aprenda a fazer massa de pastel econômica imagem

PIPOCA DE LUXO

Marca baiana transforma pipoca caramelizada em item de desejo
Marca baiana transforma pipoca caramelizada em item de desejo imagem

GASTRONOMIA

Aprenda o truque rápido que ajuda a diminuir o índice glicêmico do pão
Aprenda o truque rápido que ajuda a diminuir o índice glicêmico do pão imagem

Travessa gelada cremosa

Ingredientes

  • 2 caixinhas de leite condensado
  • 3 caixinhas de creme de leite
  • Gotas de chocolate (opcional, para decorar e finalizar)

Modo de preparo

  • Em uma panela, com o fogo ainda desligado, adicione as duas caixinhas de leite condensado e as três caixinhas de creme de leite;
  • Misture bem os dois ingredientes;
  • Ligue o fogo e mexa continuamente até que a mistura engrosse;
  • Desligue o fogo e transfira o creme para uma travessa para facilitar o resfriamento;
  • Coloque um pedaço de plástico filme diretamente sobre o creme, deixando-o encostar na superfície para evitar a formação de uma película e ajudar a ganhar consistência;
  • Deixe o creme esfriar totalmente;
  • Em seguida, leve ao congelador por aproximadamente 30 minutos para que ele atinja a consistência ideal;
  • Retire o plástico filme e, se desejar, espalhe gotas de chocolate por cima para decorar;
  • Sirva e aproveite.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

gastronomia

Relacionadas

Mais lidas