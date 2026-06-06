Brasil projeta queda de até 92,6% em emissões da pecuária até 2050

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O Brasil realizou um estudo científico projetando uma redução de até 92,6 % na intensidade de emissões da pecuária de corte até 2050. O documento foi apresentado na sede da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), em Roma.

O “Trajetórias de Descarbonização da Pecuária de Corte no Brasil 2025 a 2050” foi desenvolvido pelo FGV Agro em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC) e apresentado pela ApexBrasil durante a Quarta Sessão do Subcomitê de Pecuária do Comitê de Agricultura da ONU (COAG).

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O documento surge em um cenário em que o setor agropecuário é pressionado a aumentar a produção de alimentos ao mesmo tempo em que busca reduzir impactos ambientais.

O diretor de Produção e Sanidade Animal e Diretor-Geral Assistente da FAO, Thanawat Tiensin, destacou a necessidade de cooperação internacional.

Ele afirmou que a transformação da pecuária sustentável depende de um esforço conjunto entre governos, produtores, setor privado, academia e instituições de pesquisa, ressaltando que cada país precisa encontrar seu próprio caminho dentro da Agenda 2030.

O estudo apresentado detalha cenários de descarbonização que indicam que o Brasil pode reduzir não apenas a intensidade, mas também parte das emissões absolutas da pecuária ao longo das próximas décadas.