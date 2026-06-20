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ECONOMIA

Gasolina terá 32% de etanol a partir de quarta-feira; entenda mudança

Governo afirma que medida pode reduzir preço do combustível

Isabela Cardoso
Por
Gasolina pode ficar mais barata com nova mistura de etanol
Gasolina pode ficar mais barata com nova mistura de etanol - Foto: José Cruz | Agência Brasil

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) anunciou, neste sábado, 20, que a mistura obrigatória de etanol na gasolina passará de 30% para 32% a partir da próxima quarta-feira, 24. A medida será submetida à aprovação do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e, segundo o governo, pode reduzir o preço do combustível para o consumidor.

Durante agenda em Dom Aquino (MT), Alckmin afirmou que o aumento da participação do etanol na gasolina deve contribuir para baratear o combustível, reduzir as emissões de poluentes e estimular a produção agrícola e a agroindústria.

"A gasolina, que tinha 27,5% de etanol, o presidente Lula passou para 30% e, agora, na quarta-feira, passa para 32% de etanol. Isso ajuda a gasolina a ficar mais barata, polui menos o meio ambiente e estimula a agricultura e a agroindústria", disse o vice-presidente.

Governo prevê redução no preço da gasolina

Segundo Alckmin, a mudança deverá refletir no valor pago pelos consumidores após a aprovação da medida pelo CNPE.

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O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já havia informado, no último dia 9 de junho, que o governo encaminharia a proposta ao conselho. Em junho do ano passado, o colegiado aprovou o aumento da mistura obrigatória de etanol de 27,5% para 30%.

Objetivo é reduzir importações e emissões

De acordo com Alexandre Silveira, o aumento da mistura pode evitar a importação de cerca de 450 milhões de litros de gasolina, reduzindo a dependência do combustível importado.

Além do impacto econômico, o governo afirma que a medida faz parte da estratégia de descarbonização da matriz energética brasileira, ampliando o uso de combustíveis renováveis.

Governo também estuda aumento do biodiesel

A intenção de elevar a participação do etanol na gasolina já havia sido defendida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em abril. Na ocasião, o presidente também mencionou a possibilidade de aumentar o percentual obrigatório de biodiesel no diesel, de 15% para 16%.

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combustíveis economia governo federal

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