Gasolina terá 32% de etanol a partir de quarta-feira; entenda mudança

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) anunciou, neste sábado, 20, que a mistura obrigatória de etanol na gasolina passará de 30% para 32% a partir da próxima quarta-feira, 24. A medida será submetida à aprovação do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e, segundo o governo, pode reduzir o preço do combustível para o consumidor.



Durante agenda em Dom Aquino (MT), Alckmin afirmou que o aumento da participação do etanol na gasolina deve contribuir para baratear o combustível, reduzir as emissões de poluentes e estimular a produção agrícola e a agroindústria.



"A gasolina, que tinha 27,5% de etanol, o presidente Lula passou para 30% e, agora, na quarta-feira, passa para 32% de etanol. Isso ajuda a gasolina a ficar mais barata, polui menos o meio ambiente e estimula a agricultura e a agroindústria", disse o vice-presidente.

Governo prevê redução no preço da gasolina

Segundo Alckmin, a mudança deverá refletir no valor pago pelos consumidores após a aprovação da medida pelo CNPE.

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O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já havia informado, no último dia 9 de junho, que o governo encaminharia a proposta ao conselho. Em junho do ano passado, o colegiado aprovou o aumento da mistura obrigatória de etanol de 27,5% para 30%.

Objetivo é reduzir importações e emissões

De acordo com Alexandre Silveira, o aumento da mistura pode evitar a importação de cerca de 450 milhões de litros de gasolina, reduzindo a dependência do combustível importado.

Além do impacto econômico, o governo afirma que a medida faz parte da estratégia de descarbonização da matriz energética brasileira, ampliando o uso de combustíveis renováveis.

Governo também estuda aumento do biodiesel

A intenção de elevar a participação do etanol na gasolina já havia sido defendida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em abril. Na ocasião, o presidente também mencionou a possibilidade de aumentar o percentual obrigatório de biodiesel no diesel, de 15% para 16%.