Governo injeta R$ 8 bilhões no setor aéreo por alta dos combustíveis

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O governo federal abriu um crédito extraordinário de R$ 8 bilhões para o setor aéreo com o objetivo de conter a alta do preço dos combustíveis. A Medida Provisória (MP) com a iniciativa foi publicada na edição desta sexta-feira, 19, no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo o Planalto, o objetivo é assegurar a continuidade das operações, evitar a redução da oferta de voos, minimizar reflexos para os passageiros e contribuir para a estabilidade do setor diante do atual cenário internacional.

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A iniciativa permitirá que as companhias aéreas atravessem um período de maior pressão sobre o fluxo de caixa, reduzindo o risco de cancelamento de rotas e contribuindo para a manutenção da malha aérea nacional.

A urgência da medida está relacionada aos efeitos imediatos da alta internacional dos preços do petróleo, agravada pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio e pela instabilidade na região do Estreito de Ormuz.

Ao justificar a edição do texto, o governo federal afirma que esse cenário provocou aumento superior a 70% no preço do querosene de aviação (QAV) em curto espaço de tempo, com impactos significativos sobre os custos operacionais do setor aéreo brasileiro.