Banco leiloa imóveis a partir de R$ 51,5 mil na Bahia

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O Banco do Brasil vai leiloar nos dias 23, 24 e 30 de junho, imóveis residenciais e comerciais na Bahia, com propostas a partir de R$ 51,5 mil. A iniciativa é voltada a investidores e pessoas que buscam a primeira propriedade.

Entre as cidades onde encontram-se os imóveis está Iaçu e Lauro de Freitas. Ao todo, são mais de 148 lotes espalhados pelo Brasil, que serão negociados de forma 100% online.

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Os leilões abrangem bens sem locação e com locação simultânea, modalidade que gera renda imediata para o comprador devido aos contratos de aluguel já em vigor.

Também fazem parte da programação o Leilão Simplificado, com imóveis retomados e valores competitivos e o Aceita BB, que oferece propriedades sem valor mínimo divulgado, em que o interessado apresenta a proposta que, se aprovada pela instituição financeira, resulta na aquisição do imóvel.

Nos últimos 12 meses, o BB colocou à venda 2.580 unidades, com preços que vão de R$ 16,8 mil a R$ 50,9 milhões e descontos de até 50%.

Programação

23/06/2026 – Imóveis próprios com locação simultânea - 11h - 40 lotes;

– Imóveis próprios com locação simultânea - 11h - 40 lotes; 23/06/2026 – Imóveis próprios sem locação - 14h -10 lotes;

– Imóveis próprios sem locação - 14h -10 lotes; 24/06/2026 – Leilão Simplificado (imóveis retomados) - 10h - 98 lotes;

Leilão Simplificado (imóveis retomados) - 10h - 98 lotes; 30/06/2026 – Aceita BB – Proposta Final - último leilão da campanha de vendas.

Como participar

Podem participar pessoas físicas com mais de 18 anos, CPF regular, RG e comprovante de residência e pessoas jurídicas, mediante apresentação de CNPJ ativo, contrato social e documentos do representante legal. Não é necessário ser cliente do BB.

Os imóveis podem ser negociados através do site.