Após fechar fábrica na Argentina, Brastemp anuncia 200 vagas no Brasil

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A Whirlpool S.A., responsável pelas marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, anunciou a criação de 200 novos postos de trabalho em sua unidade de Rio Claro, no interior de São Paulo. A medida ocorre poucos meses depois do encerramento das atividades da fábrica de Pilar, na Argentina, cuja produção será transferida para o Brasil.

A confirmação foi feita por meio de comunicado divulgado pela companhia não último dia 25, quando também foi anunciado um investimento de R$ 300 milhões na planta paulista.

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Expansão deve gerar milhares de empregos

Segundo o vice-presidente da Whirlpool, Vinicius Tokuda, os impactos da expansão vão além da linha de produção e incluem áreas ligadas ao desenvolvimento de produtos, processos industriais e fornecedores nacionais.

“Na prática, a gente já enxerga, de início, 200 empregos diretos na operação de Rio Claro, principalmente na operação, mas também com a parte do desenvolvimento de produtos, dos processos, e, como a nossa decisão compreende mais de 50% das peças serem produzidas por fornecedores locais da região, do Brasil, a gente projeta algo em torno de 2.800 empregos diretos e indiretos”, afirmou.

Apesar do anúncio, a empresa ainda não divulgou quando será iniciado o processo seletivo para preenchimento das vagas.

Produção será ampliada a partir de setembro



A expectativa da companhia é colocar em prática a nova fase operacional da unidade a partir de setembro deste ano. De acordo com Tokuda, a decisão faz parte de um plano que combina crescimento da capacidade industrial com mudanças internas para aumentar a produtividade.

“Essa mudança está conectada com dois elementos, um elemento de expansão, mas também um elemento de rearranjo interno conectado com o plano diretor para aumentar o nível de produtividade da nossa produção atual”, declarou.

Com a reorganização, a fábrica de Rio Claro passará a concentrar a produção de lavadoras de carga superior e também de lavadoras de carga frontal, conhecidas internacionalmente como front-loading.

Unidade deve atender outros países da América Latina

Inicialmente, a produção será destinada ao mercado brasileiro. No entanto, a Whirlpool informou que pretende ampliar gradualmente o abastecimento para outros países latino-americanos, incluindo a Argentina.

O executivo também destacou a proximidade entre os setores de pesquisa, engenharia e fabricação instalados em Rio Claro.

“A gente tem o privilégio de ter em Rio Claro um Centro de Desenvolvimento de Lavadoras para o mundo inteiro, então a tecnologia brasileira sendo exportada e a gente conecta aqui a 10 metros de distância entre o Centro de Desenvolvimento e a fábrica, então a gente espera fazer essa conexão com todas as universidades que a gente tem o privilégio de ter aqui”, disse.

Inteligência artificial e robótica farão parte da operação

A empresa informou que a unidade passará por um processo de modernização, com uso de inteligência artificial e robótica nas etapas de fabricação.

Entre os produtos que serão fabricados em Rio Claro estão:

lavadoras de carga superior;

lavadoras de carga frontal;

fogões;

fornos;

cooktops.

Segundo a Whirlpool, mais da metade das peças utilizadas na produção deverá ser fornecida por parceiros instalados no Brasil.

Fechamento na Argentina levou à transferência da produção

Em abril, a companhia anunciou o encerramento das atividades da fábrica de Pilar, na Argentina, e confirmou a transferência da produção para o Brasil.

Na ocasião, a Whirlpool afirmou que a decisão foi tomada para aumentar a eficiência operacional e otimizar recursos.

“Esta transição visa melhorar a eficiência operacional e otimizar recursos, consolidando a posição da Whirlpool como líder no setor ao integrar excelência fabril e inovação centrada no consumidor para impulsionar o crescimento sustentável.”

A empresa também informou que continuará atendendo o mercado argentino com produtos fabricados em outras unidades globais e distribuídos pela Whirlpool AR.