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WHIRLPOOL

Brastemp e Consul deixam Argentina e investem milhões no Brasil

Whirlpool encerra operações na Argentina para centralizar produção de lavadoras em estado brasileiro

Jair Mendonça Jr
Por
Whirlpool fecha operação na Argentina: fábrica foi inaugurada em 2022, com um investimento de US$ 52 milhões
Whirlpool fecha operação na Argentina: fábrica foi inaugurada em 2022, com um investimento de US$ 52 milhões - Foto: Divulgação Whirlpool

A Whirlpool, gigante global dona das marcas Brastemp e Consul, oficializou um plano estratégico robusto para o mercado de eletrodomésticos na América Latina. Com um aporte de R$ 300 milhões, a companhia anunciou a expansão e modernização de sua planta industrial localizada em Rio Claro (SP), sinalizando uma mudança drástica em sua cadeia de suprimentos regional.

Centralização da produção no Brasil

Fábrica da Whirlpool
Fábrica da Whirlpool - Foto: Divulgação Whirlpool

O pilar central deste movimento é a reestruturação da logística produtiva do grupo. A empresa confirmou o encerramento das atividades fabris de máquinas de lavar em Pilar, na Argentina — unidade que havia sido inaugurada há poucos anos, em 2022.

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A partir de agora, o Brasil assume o protagonismo na fabricação dessas linhas, com o objetivo de concentrar a produção de lavadoras de abertura frontal (front-load) e modelos "lava e seca" no interior paulista.

Foco em eficiência e tecnologia 4.0

A unidade de Rio Claro passará por uma transformação tecnológica significativa, alinhada aos conceitos da Indústria 4.0:

  • Automação: a linha de montagem ganhará o reforço de mais de 20 robôs industriais de última geração.
  • Nacionalização: uma das metas mais ambiciosas é elevar a taxa de nacionalização dos componentes para 95%. Essa estratégia visa blindar a operação contra a volatilidade cambial e fortalecer a cadeia de fornecedores locais.
  • Capacidade produtiva: com a modernização, a fábrica de Rio Claro projeta ganhar escala e eficiência logística, tornando-se o principal hub de exportação da Whirlpool para a região.

Impacto no mercado de trabalho

O projeto de expansão tem impacto direto na economia local. De acordo com a companhia, a iniciativa deve criar cerca de 2,8 mil novos postos de trabalho, somando vagas diretas e indiretas.

O anúncio foi acompanhado pelo vice-presidente da república, Geraldo Alckmin, reforçando a importância do investimento para a reindustrialização do setor de bens de consumo no país.

O futuro das operações na Argentina

Apesar do encerramento da fábrica em Pilar, a Whirlpool destacou que o mercado argentino permanece estratégico para o grupo. A empresa garantiu que continuará abastecendo os consumidores do país vizinho, porém, utilizando produtos importados de suas plantas brasileiras e outras unidades globais, mantendo a presença da marca com a mesma oferta de portfólio.

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