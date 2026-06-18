Brastemp e Consul deixam Argentina e investem milhões no Brasil

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A Whirlpool, gigante global dona das marcas Brastemp e Consul, oficializou um plano estratégico robusto para o mercado de eletrodomésticos na América Latina. Com um aporte de R$ 300 milhões, a companhia anunciou a expansão e modernização de sua planta industrial localizada em Rio Claro (SP), sinalizando uma mudança drástica em sua cadeia de suprimentos regional.

Centralização da produção no Brasil

Fábrica da Whirlpool - Foto: Divulgação Whirlpool

O pilar central deste movimento é a reestruturação da logística produtiva do grupo. A empresa confirmou o encerramento das atividades fabris de máquinas de lavar em Pilar, na Argentina — unidade que havia sido inaugurada há poucos anos, em 2022.

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A partir de agora, o Brasil assume o protagonismo na fabricação dessas linhas, com o objetivo de concentrar a produção de lavadoras de abertura frontal (front-load) e modelos "lava e seca" no interior paulista.

Foco em eficiência e tecnologia 4.0

A unidade de Rio Claro passará por uma transformação tecnológica significativa, alinhada aos conceitos da Indústria 4.0:

Automação : a linha de montagem ganhará o reforço de mais de 20 robôs industriais de última geração.

: a linha de montagem ganhará o reforço de mais de 20 robôs industriais de última geração. Nacionalização : uma das metas mais ambiciosas é elevar a taxa de nacionalização dos componentes para 95%. Essa estratégia visa blindar a operação contra a volatilidade cambial e fortalecer a cadeia de fornecedores locais.

: uma das metas mais ambiciosas é elevar a taxa de nacionalização dos componentes para 95%. Essa estratégia visa blindar a operação contra a volatilidade cambial e fortalecer a cadeia de fornecedores locais. Capacidade produtiva : com a modernização, a fábrica de Rio Claro projeta ganhar escala e eficiência logística, tornando-se o principal hub de exportação da Whirlpool para a região.

Impacto no mercado de trabalho

O projeto de expansão tem impacto direto na economia local. De acordo com a companhia, a iniciativa deve criar cerca de 2,8 mil novos postos de trabalho, somando vagas diretas e indiretas.

O anúncio foi acompanhado pelo vice-presidente da república, Geraldo Alckmin, reforçando a importância do investimento para a reindustrialização do setor de bens de consumo no país.

O futuro das operações na Argentina

Apesar do encerramento da fábrica em Pilar, a Whirlpool destacou que o mercado argentino permanece estratégico para o grupo. A empresa garantiu que continuará abastecendo os consumidores do país vizinho, porém, utilizando produtos importados de suas plantas brasileiras e outras unidades globais, mantendo a presença da marca com a mesma oferta de portfólio.