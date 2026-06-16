Após fechamento em massa, Pizza Hut é vendida por R$ 16 bilhões

Após anos em queda e fechamento de unidades em massa, a Yum! Brands, empresa controladora da Pizza Hut, anunciou nesta terça-feira, 16, a venda da pizzaria por US$ 2,7 bilhões (R$ 16 bilhões em real).

De acordo com o comunicado da empresa, a Pizza Hut, excluindo a China Continental (“Pizza Hut Ex-China”), será adquirida pela LongRange Capital, uma empresa de private equity com uma abordagem centrada no cliente e orientada para a operação. Já a Pizza Hut na China Continental será adquirida pela Yum China Holdings.

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Cifras bilionárias

A Yum! venderá a Pizza Hut Ex-China para a LongRange por aproximadamente US$ 1,5 bilhão. Além disso, a Yum! terá a oportunidade de receber um pagamento adicional de US$ 75 milhões até 2030.

Já nos termos do acordo com a Yum! China, a Yum! venderá a Pizza Hut China para a Yum! China por aproximadamente US$ 1,2 bilhão. Juntas somam o montante de US$ 2,6 bilhões.

Com as duas transações, a Yum! espera receber aproximadamente US$ 2,3 bilhões em receita líquida após impostos, ajustes de fechamento e taxas contingentes à transação, excluindo o pagamento adicional. A Yum! também espera incorrer em despesas extraordinárias de aproximadamente US$ 85 milhões durante o restante de 2026 para efetivar a separação.

Falência? Qual o motivo da venda

A proposta de venda da pizzaria teria sido escolhida em novembro de 2025 após análise de “opções estratégicas” para a empresa. Ainda segundo comunicado, a decisão foi o caminho mais sólido para “maximizar o valor para os acionistas, ao mesmo tempo que oferece à Pizza Hut uma estrutura de propriedade adaptada aos seus mercados específicos, vantagens competitivas e prioridades de longo prazo, sob uma liderança com significativa experiência relevante no setor de restaurantes de serviço rápido”.

“Essas transações permitem que a Yum! seja uma empresa mais focada, que continue a alavancar escala, tecnologia e talento para acelerar nossas prioridades de elevar o padrão de qualidade e gerar valor sustentável para nossos stakeholders”, disse Chris Turner, CEO da Yum! Brands.

Neste ano, a empresa anunciou o fechamento de mais de 250 unidades nos Estados Unidos.

“Sob a gestão da LongRange e da Yum China, a Pizza Hut estará bem posicionada para o crescimento futuro, com uma estrutura de gestão que traz profunda experiência no setor de restaurantes. A Pizza Hut é uma das marcas de restaurantes mais icônicas do mundo, e nos orgulhamos do importante papel que desempenhou na história da Yum!.

Ainda em comunicado, a Yum disse que as empresas concordaram com certos incentivos financeiros que gerarão valor para os acionistas de ambas as empresas, caso as taxas de crescimento de vendas do sistema KFC China acelerem. “Além disso, as empresas trabalharão juntas para avançar ainda mais nos planos de crescimento de longo prazo do Taco Bell na China continental”