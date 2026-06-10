Gigante chinesa vai erguer cidade modular para 5 mil trabalhadores

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Uma cidade inteira será construída em uma área remota da Cordilheira dos Andes para atender um dos mais ambiciosos projetos de mineração da América do Sul. A estrutura, que será montada com módulos fabricados na China, deve receber milhares de trabalhadores envolvidos nas operações do projeto Vicuña, localizado na província de San Juan, na Argentina.

O empreendimento chama atenção não apenas pelo tamanho, mas também pelo modelo de construção adotado. Em vez de seguir o método tradicional, a cidade será formada por estruturas pré-fabricadas que chegarão prontas ou parcialmente prontas ao país sul-americano.

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Projeto nasce em área estratégica para mineração

A iniciativa está ligada ao projeto Vicuña, situado próximo à fronteira entre Argentina e Chile. A região concentra importantes reservas de cobre, considerado um dos minerais mais valiosos para a indústria global.

Por estar distante dos principais centros urbanos, as empresas responsáveis pela operação precisaram desenvolver uma solução capaz de acomodar um grande contingente de trabalhadores durante os próximos anos.

A resposta veio por meio da construção de uma cidade modular, criada especificamente para dar suporte às atividades mineradoras e oferecer melhores condições de permanência aos profissionais que atuarão no local.

Como será a cidade montada pelos chineses



Toda a estrutura será produzida na China e posteriormente transportada até a Argentina. Após a chegada dos módulos, equipes especializadas ficarão responsáveis pela montagem das edificações na Cordilheira dos Andes.

O modelo permite acelerar significativamente o processo de implantação da infraestrutura. Enquanto construções convencionais podem exigir anos de trabalho, os módulos chegam praticamente prontos para utilização.

A cidade contará com dormitórios, áreas administrativas, restaurantes, espaços de convivência, setores de lazer e outros serviços essenciais para atender a rotina dos trabalhadores.

Com isso, os funcionários poderão permanecer próximos às áreas operacionais, reduzindo deslocamentos e facilitando a logística das atividades.

Estrutura poderá movimentar até 5 mil trabalhadores

O projeto prevê inicialmente cerca de 2.500 camas para acomodação dos funcionários. No entanto, a circulação total de pessoas envolvidas nas diferentes etapas da mineração pode chegar a aproximadamente 5 mil trabalhadores.

O número chama atenção pelo fato de a cidade ser instalada em uma região isolada dos Andes, onde muitas localidades próximas possuem população inferior à quantidade de pessoas que deverão passar pelo complexo.

Além dos empregos diretos, a expectativa é que a iniciativa também impulsione setores ligados a transporte, alimentação, manutenção e prestação de serviços.

Apesar da estrutura robusta, o local não funcionará como uma cidade convencional. Sua finalidade será exclusivamente dar suporte às operações mineradoras desenvolvidas na região.

Cobre está no centro do projeto

O interesse em torno do projeto Vicuña está diretamente ligado ao potencial das reservas de cobre existentes na área.

O mineral é utilizado em equipamentos eletrônicos, sistemas elétricos, veículos e diversas tecnologias modernas. Especialistas também apontam que a procura pelo metal tende a crescer nos próximos anos, impulsionada pela expansão de tecnologias ligadas à transição energética.

Por isso, o empreendimento tem atraído a atenção de empresas e investidores que acompanham de perto o desenvolvimento da mineração na América do Sul.

Modelo pode influenciar futuros empreendimentos

A construção modular utilizada no projeto reflete uma tendência cada vez mais presente em grandes obras ao redor do mundo.

Em vez de erguer toda a infraestrutura diretamente no local, empresas fabricam boa parte das estruturas em ambientes industriais e realizam apenas a montagem final no destino.

A estratégia já é aplicada em hospitais, hotéis, escolas e conjuntos residenciais. No caso da cidade que será instalada na Cordilheira dos Andes, o método permitirá atender rapidamente uma demanda que envolve milhares de trabalhadores.

Além de acelerar a execução das obras, a tecnologia modular também pode reduzir desperdícios e tornar os processos construtivos mais eficientes.

Projeto deve transformar a região

Mesmo sendo voltada para a mineração, a nova cidade simboliza uma transformação significativa para uma área que historicamente possui baixa ocupação humana.

A chegada de milhares de trabalhadores tem potencial para gerar movimentação econômica e criar novas oportunidades para empresas e serviços da região.

Embora desafios relacionados à logística, ao clima e às condições geográficas ainda façam parte do projeto, a iniciativa já desperta atenção pelo porte da estrutura e pela forma inovadora como será construída.

Mais do que servir de apoio às atividades mineradoras, a cidade surge como um exemplo de como a engenharia moderna tem ampliado a capacidade de levar infraestrutura para locais considerados de difícil ocupação.