ECONOMIA
Gigante chinesa vai erguer cidade modular para 5 mil trabalhadores
Estrutura modular será instalada na Cordilheira dos Andes
Uma cidade inteira será construída em uma área remota da Cordilheira dos Andes para atender um dos mais ambiciosos projetos de mineração da América do Sul. A estrutura, que será montada com módulos fabricados na China, deve receber milhares de trabalhadores envolvidos nas operações do projeto Vicuña, localizado na província de San Juan, na Argentina.
O empreendimento chama atenção não apenas pelo tamanho, mas também pelo modelo de construção adotado. Em vez de seguir o método tradicional, a cidade será formada por estruturas pré-fabricadas que chegarão prontas ou parcialmente prontas ao país sul-americano.
Projeto nasce em área estratégica para mineração
A iniciativa está ligada ao projeto Vicuña, situado próximo à fronteira entre Argentina e Chile. A região concentra importantes reservas de cobre, considerado um dos minerais mais valiosos para a indústria global.
Por estar distante dos principais centros urbanos, as empresas responsáveis pela operação precisaram desenvolver uma solução capaz de acomodar um grande contingente de trabalhadores durante os próximos anos.
A resposta veio por meio da construção de uma cidade modular, criada especificamente para dar suporte às atividades mineradoras e oferecer melhores condições de permanência aos profissionais que atuarão no local.
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Como será a cidade montada pelos chineses
Toda a estrutura será produzida na China e posteriormente transportada até a Argentina. Após a chegada dos módulos, equipes especializadas ficarão responsáveis pela montagem das edificações na Cordilheira dos Andes.
O modelo permite acelerar significativamente o processo de implantação da infraestrutura. Enquanto construções convencionais podem exigir anos de trabalho, os módulos chegam praticamente prontos para utilização.
A cidade contará com dormitórios, áreas administrativas, restaurantes, espaços de convivência, setores de lazer e outros serviços essenciais para atender a rotina dos trabalhadores.
Com isso, os funcionários poderão permanecer próximos às áreas operacionais, reduzindo deslocamentos e facilitando a logística das atividades.
Estrutura poderá movimentar até 5 mil trabalhadores
O projeto prevê inicialmente cerca de 2.500 camas para acomodação dos funcionários. No entanto, a circulação total de pessoas envolvidas nas diferentes etapas da mineração pode chegar a aproximadamente 5 mil trabalhadores.
O número chama atenção pelo fato de a cidade ser instalada em uma região isolada dos Andes, onde muitas localidades próximas possuem população inferior à quantidade de pessoas que deverão passar pelo complexo.
Além dos empregos diretos, a expectativa é que a iniciativa também impulsione setores ligados a transporte, alimentação, manutenção e prestação de serviços.
Apesar da estrutura robusta, o local não funcionará como uma cidade convencional. Sua finalidade será exclusivamente dar suporte às operações mineradoras desenvolvidas na região.
Cobre está no centro do projeto
O interesse em torno do projeto Vicuña está diretamente ligado ao potencial das reservas de cobre existentes na área.
O mineral é utilizado em equipamentos eletrônicos, sistemas elétricos, veículos e diversas tecnologias modernas. Especialistas também apontam que a procura pelo metal tende a crescer nos próximos anos, impulsionada pela expansão de tecnologias ligadas à transição energética.
Por isso, o empreendimento tem atraído a atenção de empresas e investidores que acompanham de perto o desenvolvimento da mineração na América do Sul.
Modelo pode influenciar futuros empreendimentos
A construção modular utilizada no projeto reflete uma tendência cada vez mais presente em grandes obras ao redor do mundo.
Em vez de erguer toda a infraestrutura diretamente no local, empresas fabricam boa parte das estruturas em ambientes industriais e realizam apenas a montagem final no destino.
A estratégia já é aplicada em hospitais, hotéis, escolas e conjuntos residenciais. No caso da cidade que será instalada na Cordilheira dos Andes, o método permitirá atender rapidamente uma demanda que envolve milhares de trabalhadores.
Além de acelerar a execução das obras, a tecnologia modular também pode reduzir desperdícios e tornar os processos construtivos mais eficientes.
Projeto deve transformar a região
Mesmo sendo voltada para a mineração, a nova cidade simboliza uma transformação significativa para uma área que historicamente possui baixa ocupação humana.
A chegada de milhares de trabalhadores tem potencial para gerar movimentação econômica e criar novas oportunidades para empresas e serviços da região.
Embora desafios relacionados à logística, ao clima e às condições geográficas ainda façam parte do projeto, a iniciativa já desperta atenção pelo porte da estrutura e pela forma inovadora como será construída.
Mais do que servir de apoio às atividades mineradoras, a cidade surge como um exemplo de como a engenharia moderna tem ampliado a capacidade de levar infraestrutura para locais considerados de difícil ocupação.