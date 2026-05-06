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ECONOMIA

Falindo? Rede global de pizzarias anuncia fechamento em massa

Gigante das pizzarias reduz unidades físicas e aposta em modelo mais digital e focado em delivery

Iarla Queiroz
Por
| Atualizada em

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Pizza Hut
Pizza Hut - Foto: Divulgação

A tradicional Pizza Hut iniciou um movimento que chama atenção no mercado: mais de 250 unidades serão fechadas nos Estados Unidos. A decisão não é isolada, ela escancara uma mudança profunda na forma como as pessoas consomem alimentação fora de casa.

Por trás do encerramento em massa está um novo perfil de cliente, mais conectado, prático e cada vez menos interessado em experiências longas dentro de restaurantes.

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Salão vazio, celular cheio

O fechamento das unidades vai além de cortar custos. Ele reflete uma transformação no comportamento do consumidor, que hoje prefere pedir comida pelo celular, retirar rapidamente ou receber em casa.

Com isso, o modelo tradicional de pizzarias com grandes salões perde espaço para operações menores, mais ágeis e voltadas quase exclusivamente para o delivery.

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Pressão de custos e concorrência pesam

A decisão da Pizza Hut também é resultado de uma combinação de fatores que vêm pressionando o setor:

  • Custos fixos mais altos, como aluguel, energia e mão de obra
  • Queda no movimento presencial
  • Avanço dos aplicativos de entrega, que ampliam a concorrência
  • Mudança nos horários de consumo
  • Crescimento de formatos rápidos, como retirada

Nesse cenário, manter grandes restaurantes deixa de fazer sentido financeiro.

O plano após o fechamento

Com o enxugamento das unidades, a estratégia da Pizza Hut passa por um reposicionamento claro: menos salão, mais tecnologia.

A empresa quer fortalecer sua presença digital, investir em logística de entrega e apostar em lojas menores, com foco em eficiência e agilidade. A ideia é se adaptar a um consumidor que prioriza conveniência e rapidez na hora de escolher o que comer.

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Tags:

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