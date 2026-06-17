Rede de supermercados encerra recuperação judicial após fechar 300 lojas

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Depois de enfrentar uma das maiores crises de sua trajetória no Brasil, a rede Dia Supermercados anunciou o encerramento de seu processo de recuperação judicial. A decisão foi homologada nesta terça-feira, 16, pela Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo.

A conclusão do processo ocorreu quatro meses antes da data prevista inicialmente, que era outubro de 2026. Segundo a companhia, a antecipação foi possível após a comprovação do cumprimento integral das medidas estabelecidas no plano aprovado pelos credores.

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A empresa entrou em recuperação judicial em março de 2024, quando acumulava um passivo de quase R$ 1,1 bilhão. As dívidas estavam concentradas principalmente junto a bancos e fornecedores.

Reestruturação fechou centenas de unidades

Antes mesmo do pedido de recuperação judicial, a rede já havia iniciado um amplo processo de reorganização de suas operações no país. Entre as medidas adotadas estiveram o encerramento de 343 lojas e o fechamento de três centros de distribuição.

Com a mudança, a atuação da companhia foi reduzida e passou a ficar concentrada no estado de São Paulo.

Na época, o Grupo Dia atribuía parte das dificuldades financeiras ao aumento dos preços das commodities e ao crescimento acelerado das redes de atacarejo, que ampliaram a concorrência no setor.

Quando o plano de recuperação foi iniciado, a empresa mantinha 587 lojas em funcionamento no Brasil. Após os cortes, mais da metade das unidades deixou de operar.

Mudanças para recuperar a operação



Durante o período de recuperação judicial, a companhia promoveu uma série de ajustes internos para tentar recuperar a estabilidade financeira após anos de resultados negativos.

As mudanças incluíram revisão de processos, modernização das lojas, investimentos em tecnologia e uma reorganização da estrutura operacional.

Segundo a empresa, essas iniciativas contribuíram para o cumprimento das metas previstas no plano de recuperação e para a antecipação do encerramento do processo.

Rede aposta em expansão por franquias

Atualmente, o Dia mantém 238 lojas próprias e franqueadas em operação no estado de São Paulo. A companhia afirma que todas as unidades passaram por revitalização ao longo do período de reestruturação.

A rede também informou que está na etapa final da implantação do sistema SAP, apontado como um dos principais projetos de transformação tecnológica da empresa nos últimos anos.

Com o encerramento da recuperação judicial, o Dia afirma iniciar uma nova fase voltada para o crescimento sustentável do negócio. Entre as prioridades estão a ampliação do modelo de franquias, o fortalecimento da operação paulista e a melhoria da experiência dos consumidores.

A expectativa da companhia é expandir sua presença no mercado a partir de uma estrutura considerada mais enxuta e reorganizada.