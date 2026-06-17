ECONOMIA
Rede de supermercados encerra recuperação judicial após fechar 300 lojas
Processo foi concluído quatro meses antes do prazo previsto
Depois de enfrentar uma das maiores crises de sua trajetória no Brasil, a rede Dia Supermercados anunciou o encerramento de seu processo de recuperação judicial. A decisão foi homologada nesta terça-feira, 16, pela Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo.
A conclusão do processo ocorreu quatro meses antes da data prevista inicialmente, que era outubro de 2026. Segundo a companhia, a antecipação foi possível após a comprovação do cumprimento integral das medidas estabelecidas no plano aprovado pelos credores.
A empresa entrou em recuperação judicial em março de 2024, quando acumulava um passivo de quase R$ 1,1 bilhão. As dívidas estavam concentradas principalmente junto a bancos e fornecedores.
Reestruturação fechou centenas de unidades
Antes mesmo do pedido de recuperação judicial, a rede já havia iniciado um amplo processo de reorganização de suas operações no país. Entre as medidas adotadas estiveram o encerramento de 343 lojas e o fechamento de três centros de distribuição.
Com a mudança, a atuação da companhia foi reduzida e passou a ficar concentrada no estado de São Paulo.
Na época, o Grupo Dia atribuía parte das dificuldades financeiras ao aumento dos preços das commodities e ao crescimento acelerado das redes de atacarejo, que ampliaram a concorrência no setor.
Quando o plano de recuperação foi iniciado, a empresa mantinha 587 lojas em funcionamento no Brasil. Após os cortes, mais da metade das unidades deixou de operar.
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Mudanças para recuperar a operação
Durante o período de recuperação judicial, a companhia promoveu uma série de ajustes internos para tentar recuperar a estabilidade financeira após anos de resultados negativos.
As mudanças incluíram revisão de processos, modernização das lojas, investimentos em tecnologia e uma reorganização da estrutura operacional.
Segundo a empresa, essas iniciativas contribuíram para o cumprimento das metas previstas no plano de recuperação e para a antecipação do encerramento do processo.
Rede aposta em expansão por franquias
Atualmente, o Dia mantém 238 lojas próprias e franqueadas em operação no estado de São Paulo. A companhia afirma que todas as unidades passaram por revitalização ao longo do período de reestruturação.
A rede também informou que está na etapa final da implantação do sistema SAP, apontado como um dos principais projetos de transformação tecnológica da empresa nos últimos anos.
Com o encerramento da recuperação judicial, o Dia afirma iniciar uma nova fase voltada para o crescimento sustentável do negócio. Entre as prioridades estão a ampliação do modelo de franquias, o fortalecimento da operação paulista e a melhoria da experiência dos consumidores.
A expectativa da companhia é expandir sua presença no mercado a partir de uma estrutura considerada mais enxuta e reorganizada.