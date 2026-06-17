Jogo da Seleção faz vendas em bares dispararem mais de 24%

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Não foi somente o Brasil que registrou um golaço no mundial, mas também bares da Bahia. O primeiro jogo da Seleção Brasileira de futebol na Copa do Mundo, realizado no último sábado, 13, impulsionou as vendas nos estabelecimentos comerciais em 24,5%.

De acordo com dados do Itaú Unibanco, o aumento nas vendas no jogo do Brasil foi maior na comparação com o mesmo sábado do ano anterior, 14, enquanto o consumo de carnes e bebidas avançou 20,8% e 15,9%, respectivamente.

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Diferentemente dos bares, restaurantes tiveram queda no consumo, impactados pelo jogo às 19h do último sábado, 13.

As vendas em restaurantes caíram 12,4%, enquanto as lanchonetes apresentaram queda de 8,2%. O movimento sugere uma mudança no comportamento dos consumidores durante os dias de jogos, favorecendo encontros em bares e o consumo de alimentos e bebidas em casa.

Os números consideram as vendas realizadas via adquirência, pelas laranjinhas (com cartões de débito e crédito), Pix QR Code e Pix Transferência, feitas de pessoa física (PF) para pessoa jurídica (PJ).