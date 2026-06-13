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COPA DO MUNDO 2026

Na estreia do Brasil na Copa, Lula pede raça aos jogadores: “Bola no gol"

Em publicação, presidente também mandou recado para o técnico Carlo Ancelotti

Ane Catarine
Por
O presidente Lula manda recado para Seleção Brasileira
O presidente Lula manda recado para Seleção Brasileira - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais no início da manhã deste sábado, 13, dia da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, para mandar um recado aos jogadores e ao técnico Carlo Ancelotti. Na publicação, ele pediu que os atletas “joguem com a alma”.

“Além de jogar bola que vocês sabem, jogue com um pouco de alma. Quando cair, levante. Quando cair não fique reclamando, levante e vá tirar a bola do adversário e lembre de uma coisa: o que vale é chutar a bola no gol do adversário, é lutar. Pelo amor de Deus, chute”, disse o presidente.

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Lula lembrou ainda que já acompanhou diversas Copas do Mundo e afastou comparações entre a Seleção atual e as equipes de outras gerações.

Dirigindo-se a Carlo Ancelotti, o presidente afirmou que o mais importante é a confiança nos jogadores escolhidos para disputar o torneio.

“O que vale, na verdade, é que você convocou o time. A meninada que está aí, a meninada que você tem, que você escolheu”, falou Lula a Ancelotti.

Confira a publicação:

Brasil na Copa do Mundo

O Brasil estreia na Copa do Mundo às 19h (horário de Brasília) deste sábado, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

A Seleção Brasileira enfrenta Marrocos pelo primeiro desafio na chave C do Mundial.

Lula deve assistir à partida do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, em Brasília.

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Escalação

A provável escalação do Brasil tem Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro, Lucas Paquetá, Casemiro, Bruno Guimarães, Raphinha, Vinicius Júnior e Matheus Cunha.

Sem a presença de Neymar, que ainda se recupera de lesão, o atacante Vini Jr. tem a missão de ser o protagonista da Seleção Brasileira.

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