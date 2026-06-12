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Em recuperação para a Copa, Neymar anuncia linha de cadeiras gamers

O atleta está se recuperando de uma lesão no tornozelo

Franciely Gomes
Por
O atleta está investindo em outras áreas
O atleta está investindo em outras áreas - Foto: Reprodução | Instagram

Neymar está aproveitando bem seu período de recuperação para a Copa do Mundo 2026. Tratando uma lesão no tornozelo, o atleta lançou uma coleção de cadeiras gamers, em parceria com a marca Flexform.

A coleção amplia a presença do atleta no mercado, já que este é o primeiro licenciamento de produto dos 60 anos de história da empresa. A ideia é conectar os fãs do jogador de futebol com os clientes da marca.

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Neymar ao lado dos novos produtos
Neymar ao lado dos novos produtos - Foto: Divulgação

Pai e empresário do craque do Santos, Neymar da Silva Santos revelou que o filho participou de todo o processo de criação da nova coleção de cadeiras, colocando sua identidade nos produtos.

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“Desde o início, buscamos construir algo autêntico. Neymar Jr. participou ativamente de todo o processo de criação, trazendo suas ideias e preferências para que o resultado tivesse a identidade dele em cada detalhe”, afirmou à Veja.

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